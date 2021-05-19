Бизнес нашел способ снизить цены на первичное жилье

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Бизнес считает целесообразным упрощение процедуры подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям, следует из письма. Поэтому предлагается законодательно установить право девелоперов выносить инженерные сети с участков под строительство своими силами.

Предлагается также разрешить вносить плату за техприсоединение домов к сетям с учетом этапов стройки.

Реализация инициатив поможет сократить сроки строительства и себестоимость квартир в среднем на 15%, заявил председатель комитета «Деловой России» по строительству Владимир Кошелев

Благодаря сокращению сроков возведения увеличится предложение, соответственно, будет удовлетворяться спрос, считает он. В результате, по словам Кошелева, можно будет эффективно управлять стоимостью жилья.

Конечная цена на жилье для потребителей может упасть на 3-5%, считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.