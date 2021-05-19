Бизнес нашел способ снизить цены на первичное жилье

«Деловая Россия
» адресовала вице-премьеру Марату Хуснуллину
предложения, которые могли бы помочь в сокращении сроков строительства и уменьшении его себестоимости. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.
Бизнес считает целесообразным упрощение процедуры подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям, следует из письма. Поэтому предлагается законодательно установить право девелоперов выносить инженерные сети с участков под строительство своими силами.
Предлагается также разрешить вносить плату за техприсоединение домов к сетям с учетом этапов стройки.
Реализация инициатив поможет сократить сроки строительства и себестоимость квартир в среднем на 15%, заявил председатель комитета «Деловой России» по строительству Владимир Кошелев
.
Благодаря сокращению сроков возведения увеличится предложение, соответственно, будет удовлетворяться спрос, считает он. В результате, по словам Кошелева, можно будет эффективно управлять стоимостью жилья.
Конечная цена на жилье для потребителей может упасть на 3-5%, считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что эксперты отметили замедление роста цен на новостройки.