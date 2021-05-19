Доступное за $1 млн элитное жилье в Москве потеряло 4 «квадрата»

Средняя площадь элитного жилья в Москве, которое доступно за $1 млн, в мае 2021 года составила 77 кв. м, что меньше на четыре «квадрата» по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Индекс миллиона» международной консалтинговой компании Knight Frank.

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Как отмечается, условная площадь элитной жилой недвижимости стоимостью $1 млн уменьшилась во всех районах Москвы, где выставлены высокобюджетные проекты, кроме Плющихи (+3%), Таганского района (+4%) и Раменок (+7%). Сильнее всего показатель сократился в Дорогомилово (-43%), на Сретенке (-26%) и в Пресненском районе (-17%).

Предельное сокращение доступных к покупке квадратных метров за $1 млн в Дорогомилово обусловлено существенным изменением средневзвешенной стоимости предложения до 830 тысяч руб./кв. м (+87% в годовой динамике), указывают авторы исследования.

Динамика Сретенки объясняется повышением цен и продажей большей части лотов в ЖК Turgenev, а также завершением реализации ЖК «Клубный дом на Сретенке».

Сокращение доступности элитного жилья на Пресне обусловлено сокращением объемов предложения в ЖК Lucky (примерно втрое) и ЖК Eleven (почти вдвое). На стоимости в районе также отразился вывод в продажу ЖК Sky View.