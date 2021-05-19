Аналитики спрогнозировали дефицит жилья в Сочи летом

На первичном рынке новостроек Сочи продолжает наблюдаться снижение объема предложения на первичном рынке. К концу апреля он достиг 200 тысяч кв. м. Об этом пишет
«Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Nedvex.
Как отмечается, площади, которые экспонируются по договору долевого участия (ДДУ), упали до минимального значения. Так, в общей сложности к приобретению предлагается 30 тысяч кв. м, или 15% от общего объема предложения.
«Бест-Новострой» приводит еще меньшие показатели. Так, объем предлагаемой недвижимости в новостройках в настоящее время оценивается в 95,5 тыс. кв. м, что на 46% меньше по отношению к концу марта.
Динамика обусловлена повышенным спросом на первичную недвижимость на фоне программы льготной ипотеки по 6,5%, заявила гендиректор Nedvex Юлия Галимова.
«Застройщики не рассчитывали на такой спрос, поэтому новые проекты пока не готовы к старту продаж», - указала она.
Вместе с тем за апрель на рынке появилось около 14,5 тыс. кв. м нового предложения, что больше показателя за весь первый квартал 2021 года: тогда на рынок вышло всего 9,7 тыс. кв. м нового жилья.
Сегодня в связи с невероятным взлетом цен на жилье на российских курортах граждане стали переключаться на зарубежную недвижимость, в частности, на турецкую, заявила председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова
.
К июлю 2021 года цены на квартиры в новостройках Сочи обгонят показатели рынка Москвы, считает она. Сергей Лобжанидзе прогнозирует, что цена достигнет 350–370 тыс. руб. за 1 кв. м.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в России почти перестали дорожать новостройки.