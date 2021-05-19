Аналитики спрогнозировали дефицит жилья в Сочи летом

На первичном рынке новостроек Сочи продолжает наблюдаться снижение объема предложения на первичном рынке. К концу апреля он достиг 200 тысяч кв. м. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Nedvex.

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Как отмечается, площади, которые экспонируются по договору долевого участия (ДДУ), упали до минимального значения. Так, в общей сложности к приобретению предлагается 30 тысяч кв. м, или 15% от общего объема предложения.

«Бест-Новострой» приводит еще меньшие показатели. Так, объем предлагаемой недвижимости в новостройках в настоящее время оценивается в 95,5 тыс. кв. м, что на 46% меньше по отношению к концу марта.

Динамика обусловлена повышенным спросом на первичную недвижимость на фоне программы льготной ипотеки по 6,5%, заявила гендиректор Nedvex Юлия Галимова.

«Застройщики не рассчитывали на такой спрос, поэтому новые проекты пока не готовы к старту продаж», - указала она.

Вместе с тем за апрель на рынке появилось около 14,5 тыс. кв. м нового предложения, что больше показателя за весь первый квартал 2021 года: тогда на рынок вышло всего 9,7 тыс. кв. м нового жилья.

Сегодня в связи с невероятным взлетом цен на жилье на российских курортах граждане стали переключаться на зарубежную недвижимость, в частности, на турецкую, заявила председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова

К июлю 2021 года цены на квартиры в новостройках Сочи обгонят показатели рынка Москвы, считает она. Сергей Лобжанидзе прогнозирует, что цена достигнет 350–370 тыс. руб. за 1 кв. м.