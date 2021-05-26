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ЦБ решил ограничить выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом

Лера Букина
19 минут назад
В России продолжается действие программы льготной ипотеки, а также обсуждается возможность ее продления, однако на рынке уже есть признаки перегрева. В связи с этим Банк России намерен ужесточить выдачу кредитными организациями ипотечных займов с низким первоначальным взносом. Об этом пишут «Известия».
ЦБ решил ограничить выдачу ипотеки со взносом ниже 20%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По итогам I квартала 2021 года уровень закредитованности граждан России превысил 20,8 трлн рублей, что является рекордом. Что касается долговой нагрузки, то она достигла 11,7% от доходов жителей страны. Этот показатель также является историческим максимумом.
Во многом это связано с бумом ипотечного кредитования.
В этой связи с 1 августа совет директоров ЦБ принял решение ужесточить для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (ниже 20%). По таким кредитам с 1 августа 2021 года повысится надбавка к коэффициентам риска.
Благодаря повышению надбавок будут снижены стимулы банков к расширению кредитования за счет предоставления заемщикам кредитов с низким первоначальным взносом, а также будет обеспечена устойчивость финансовых организаций к потенциальным стрессовым сценариям, считают в Центробанке.
Эксперты сочли логичным такое решение. Однако некоторые из них не считают ситуацию на ипотечном рынке опасной.
Подорожание недвижимости уже достигло пика — новостройки за год выросли в цене на 25%. Однако, по мнению аналитиков, и прогнозируемое уменьшение спроса, и рост коэффициентов не смогут значительно затормозить повышение цен на недвижимость.
По мнению строителей, новостройки будут расти в цене в любом случае, пока не решится вопрос с ценообразованием на рынке строительных материалов и нехваткой рабочей силы. Так, первичные объекты могут подорожать на 10–15%, вторичный рынок — в рамках уровня инфляции 5–6%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Москва возглавила топ-5 регионов-лидеров по выдаче ипотеки.
Недвижимость,Личный счет,Центральный банк России,газета "Известия",
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