ЦБ решил ограничить выдачу ипотеки со взносом ниже 20%

В России продолжается действие программы льготной ипотеки, а также обсуждается возможность ее продления, однако на рынке уже есть признаки перегрева. В связи с этим Банк России намерен ужесточить выдачу кредитными организациями ипотечных займов с низким первоначальным взносом. Об этом пишут «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По итогам I квартала 2021 года уровень закредитованности граждан России превысил 20,8 трлн рублей, что является рекордом. Что касается долговой нагрузки, то она достигла 11,7% от доходов жителей страны. Этот показатель также является историческим максимумом.

Во многом это связано с бумом ипотечного кредитования.

В этой связи с 1 августа совет директоров ЦБ принял решение ужесточить для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (ниже 20%). По таким кредитам с 1 августа 2021 года повысится надбавка к коэффициентам риска.

Благодаря повышению надбавок будут снижены стимулы банков к расширению кредитования за счет предоставления заемщикам кредитов с низким первоначальным взносом, а также будет обеспечена устойчивость финансовых организаций к потенциальным стрессовым сценариям, считают в Центробанке.

Эксперты сочли логичным такое решение. Однако некоторые из них не считают ситуацию на ипотечном рынке опасной.

Подорожание недвижимости уже достигло пика — новостройки за год выросли в цене на 25%. Однако, по мнению аналитиков, и прогнозируемое уменьшение спроса, и рост коэффициентов не смогут значительно затормозить повышение цен на недвижимость.

По мнению строителей, новостройки будут расти в цене в любом случае, пока не решится вопрос с ценообразованием на рынке строительных материалов и нехваткой рабочей силы. Так, первичные объекты могут подорожать на 10–15%, вторичный рынок — в рамках уровня инфляции 5–6%.