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Спрос на вторичное жилье вырос на 86%

Лера Букина
1 час назад
В апреле 2021 года россияне стали на 86% чаще интересоваться покупкой вторичной недвижимости в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на специалистов аналитического центра ЦИАН.
Спрос на вторичное жилье вырос на 86%
Фото: ТАССТАСС
Самое большое количество запросов по «вторичке» наблюдается в Москве (почти 47%), Санкт-Петербурге (почти 17%), Краснодарском крае (3,1%), а также в Московской (2,7%), Самарской и Свердловской областях (по 1,7%).
В среднем по стране наибольшее число запросов (37%) пришлось на «двушки».
Один из ключевых факторов повышенного спроса на «вторичку» – резкий рост цен на новые квартиры, полагает главный аналитик «Циан.Ипотека» Виктория Кирюхина.
Она отметила, что запуск льготных ипотечных программ стал драйвером ажиотажа в сегменте новостроек. В сложившейся ситуации стал расти интерес граждан к вторичному рынку, который не затронули стремительные темпы роста цен.
Востребованность «вторички» эксперты связывают и с широким предложением на рынке.
«Более того, вторичное жилье чаще всего находится в старых районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. У новостроек часто с этим бывают проблемы», – заявил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Повышение спроса на готовые квадратные метры может быть обусловлено падением ставок по банковским вкладам, считает шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Петр Пушкарев.
Эксперты не прогнозируют резкого взлета цен на вторичное жилье в 2021 году. Завершение программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля может притормозить подорожание недвижимости, считает главный аналитик «Циан.Ипотека» Виктория Кирюхина.
Гусятников не исключает, что на рынке вторичного жилья по итогам 2021 года произойдет некоторое снижение цен. Если спрос стабилизируется, стоимость готового квадратного метра может упасть на 3—7% в сравнении с 2020 годом, полагает эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что интерес покупателей к вторичному жилью в Москве за год с апреля 2020 года вырос в пять раз.
Недвижимость,Петр Гусятников,
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