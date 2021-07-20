Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Хуснуллин анонсировал старт льготной ипотеки на частные дома в 2021 году

Вероника Полынина
1 час назад
Программа льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) заработает уже в текущем году. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
В России появится новая ипотечная программа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы точно в этом году этот проект запустим. Работаем с Банком России над ипотечным продуктом для ИЖС», - приводит «Интерфакс» слова вице-премьера.
Хуснуллин добавил, что программа будет действовать как для строительства индивидуальных домов профессиональными застройщиками, так и для строительства дома собственными силами.
В настоящее время идет работа над программой, готовятся соответствующие изменения в законодательство, создается реестр типовых проектов ИЖС. Ведется работа с Росреестром, в ходе которой оценка участков станет простой и прозрачной, чтобы сделать участки пригодными для залогового механизма, востребованного банками.
По словам вице-премьера, совместно с Росреестром уже найдены 100 млн квадратных метров земли для строительства домов по программе.
«До конца года мы этот продукт просто обязаны запустить, без этого у нас роста нет. А уже массово мы с регионами нарежем участки и будем смотреть, это наша ключевая задача», - пообещал Хуснуллин.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, в свою очередь, отметила, что на первом этапе этот продукт не будет массовым.
«Пока узкое место – это выделение земельных участков. И главное – внедрение реестра типовых проектов. Потому что банкам будет легче выдавать продукт, если это будут типовые проекты. Банки в целом готовы работать, это будет расширение бизнеса для них», - пояснила Набиуллина.
Развитие индивидуального жилищного строительства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» предполагает ввод 50 млн квадратных метров ИЖС ежегодно к 2030 году.
По оценкам правительства, распространение программы льготного кредитования на частные дома позволит улучшить жилищные условия более 20 тысячам семей.
Недвижимость,Эльвира Набиуллина,Марат Хуснуллин,Росреестр,Центральный банк России,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители