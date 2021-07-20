В России появится новая ипотечная программа

Программа льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) заработает уже в текущем году. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«Мы точно в этом году этот проект запустим. Работаем с Банком России над ипотечным продуктом для ИЖС», - приводит «Интерфакс» слова вице-премьера.

Хуснуллин добавил, что программа будет действовать как для строительства индивидуальных домов профессиональными застройщиками, так и для строительства дома собственными силами.

В настоящее время идет работа над программой, готовятся соответствующие изменения в законодательство, создается реестр типовых проектов ИЖС. Ведется работа с Росреестром , в ходе которой оценка участков станет простой и прозрачной, чтобы сделать участки пригодными для залогового механизма, востребованного банками.

По словам вице-премьера, совместно с Росреестром уже найдены 100 млн квадратных метров земли для строительства домов по программе.

«До конца года мы этот продукт просто обязаны запустить, без этого у нас роста нет. А уже массово мы с регионами нарежем участки и будем смотреть, это наша ключевая задача», - пообещал Хуснуллин.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина , в свою очередь, отметила, что на первом этапе этот продукт не будет массовым.

«Пока узкое место – это выделение земельных участков. И главное – внедрение реестра типовых проектов. Потому что банкам будет легче выдавать продукт, если это будут типовые проекты. Банки в целом готовы работать, это будет расширение бизнеса для них», - пояснила Набиуллина.

Развитие индивидуального жилищного строительства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» предполагает ввод 50 млн квадратных метров ИЖС ежегодно к 2030 году.