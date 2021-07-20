В России появится новая ипотечная программа

«Мы точно в этом году этот проект запустим. Работаем с Банком России над ипотечным продуктом для ИЖС», - приводит «Интерфакс» слова вице-премьера.
«До конца года мы этот продукт просто обязаны запустить, без этого у нас роста нет. А уже массово мы с регионами нарежем участки и будем смотреть, это наша ключевая задача», - пообещал Хуснуллин.
«Пока узкое место – это выделение земельных участков. И главное – внедрение реестра типовых проектов. Потому что банкам будет легче выдавать продукт, если это будут типовые проекты. Банки в целом готовы работать, это будет расширение бизнеса для них», - пояснила Набиуллина.