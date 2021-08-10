Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Сбежавшего из ИВС под Истрой заподозрили в присвоении квартиры академика

Елена Прошина
55 минут назад

Сбежавший из изолятора под Истрой Александр Мавриди мог быть причастен к попытке отъема квартиры у жены советского академика Тадеуша Теодоровича. Об этом сообщает "РЕН-ТВ".

Истринского беглеца заподозрили в присвоении квартиры академика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации телеканала, известно об этом стало "в ходе розыскных мероприятий".

В пресс-службу ГСУ СК РФ по Москвоской области "Рамблеру" эту инфомацию подтвердить не смогли.

"Нам об этом ничего не известно", - заявили в пресс-службе.

Александр Мавриди совершил побег из расположенного под Истрой ИВС в ночь на 6 августа. К побегу также присоединились уроженцы Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Мавриди подозревают в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, известного как «колбасный король», которое произошло в ноябре 2020 года.

Девушку-сержанта арестовали за побег пятерых заключенных из ИВС Истры

Позднее МВД России объявило награду в размере 1 млн рублей за помощь в поимке Мавриди.

Следственный комитет 6 августа задержал двоих сотрудников изолятора. Их подозревают в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу 5 человек (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Им грозит до 10 лет тюремного заключения.

Тадеуш Теодорович - видный советский экономист, выпускник МГИМО. В свое время занимал пост заместителя директора Научно-исследовательского института экономического и технического сотрудничества СССР с зарубежными странами. Основным направлением его деятельности как экономиста было изучение взаимодействия экономик СССР и стран Восточной Европы

Недвижимость,Александр Мавриди,Владимир Маругов,МГИМО,СКР,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители