Истринского беглеца заподозрили в присвоении квартиры академика

Сбежавший из изолятора под Истрой Александр Мавриди мог быть причастен к попытке отъема квартиры у жены советского академика Тадеуша Теодоровича. Об этом сообщает "РЕН-ТВ".

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По информации телеканала, известно об этом стало "в ходе розыскных мероприятий".

В пресс-службу ГСУ СК РФ по Москвоской области "Рамблеру" эту инфомацию подтвердить не смогли.

"Нам об этом ничего не известно", - заявили в пресс-службе.

Александр Мавриди совершил побег из расположенного под Истрой ИВС в ночь на 6 августа. К побегу также присоединились уроженцы Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Мавриди подозревают в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, известного как «колбасный король», которое произошло в ноябре 2020 года.

Позднее МВД России объявило награду в размере 1 млн рублей за помощь в поимке Мавриди.

Следственный комитет 6 августа задержал двоих сотрудников изолятора. Их подозревают в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу 5 человек (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Им грозит до 10 лет тюремного заключения.