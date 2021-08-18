Названы сроки обвала цен на квартиры

В сентябре в России цены на недвижимость могут начать стремительно падать, заявил известный российский экономист Михаил Делягин. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аудио статьи».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он отметил, что рынок может столкнуться с ситуацией, при которой будут существенно дешеветь новые квартиры и жильё из старого фонда. Это может быть связано с недавним повышением ставки рефинансирования, под которую ЦБ кредитует коммерческие российские банки.

По словам Делягина, на фоне повышения ставки во всей экономике ожидается рост издержек. Это означает, что все транзакции вырастут в цене, деньги также будут «дорожать». Для их получения все участники хозяйственного процесса будут вынуждены работать более усердно в этом направлении. Процесс коснется и жилищного сектора, считает Делягин. По его мнению, граждане перестанут покупать квартиры – они переориентируются на другие сферы жизни. При реализации такого сценария рынок недвижимости столкнется с серьезным переделом.