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Экономист назвал сроки резкого падения цен на квартиры

Лера Букина
1 час назад

В сентябре в России цены на недвижимость могут начать стремительно падать, заявил известный российский экономист Михаил Делягин. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аудио статьи».

Названы сроки обвала цен на квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что рынок может столкнуться с ситуацией, при которой будут существенно дешеветь новые квартиры и жильё из старого фонда. Это может быть связано с недавним повышением ставки рефинансирования, под которую ЦБ кредитует коммерческие российские банки.

По словам Делягина, на фоне повышения ставки во всей экономике ожидается рост издержек. Это означает, что все транзакции вырастут в цене, деньги также будут «дорожать». Для их получения все участники хозяйственного процесса будут вынуждены работать более усердно в этом направлении. Процесс коснется и жилищного сектора, считает Делягин. По его мнению, граждане перестанут покупать квартиры – они переориентируются на другие сферы жизни. При реализации такого сценария рынок недвижимости столкнется с серьезным переделом.

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Ранее на заседании совета директоров Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%. Это повышение стало самым значительным с 2014 года, когда ключевая ставка повысилась сразу на 6,5 процентных пункта, с 10,5% до 17%, из-за девальвации рубля и инфляционных рисков. По мнению Делягина, одним из самых ярких последствий повышения ключевой ставки станет стремительное падение цен на жилье в большинстве регионов. Исключением станут лишь квартиры в центре региональных столиц.

Недвижимость,Михаил Делягин,Центральный банк России,
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