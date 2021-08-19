Ипотечников стали обманывать по-новому

Мошенники нашли способ «заработка» на ипотечном буме. Они начали создавать поддельные сайты, где предлагается оформление документов для операций с недвижимостью. За этим следует хищение денежных средств с банковских карт россиян, заявил «РИА Новости» директор блока экспертных сервисов BI.ZONE (дочерняя структура «Сбера») Евгений Волошин.

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«Схема устроена крайне просто: жертва заходит на сайт, который очень похож на портал госуслуг, вводит адрес нужного участка, далее происходит «поиск запрашиваемого объекта в нужной базе», затем пользователю предлагается совершить оплату через электронный кошелек, а выписки должны прийти жертве на почту», - сообщил эксперт.

Сотрудникам BI.ZONE обнаружены 234 мошеннических сайта, которые маскируются под органы государственной власти. На них предлагается получить выписки из единого государственного реестра недвижимости, единого государственного реестра прав и кадастрового паспорта. Что касается стоимости «услуги», которую обещают оказать мошенники, то она колеблется от 125 рублей до 14 тысяч.

Россиянам рекомендуют следить за названием государственного органа в адресной строке. Так, следует проверять, присутствует ли префикс HTTPS при открытии ссылки. По словам эксперта, никаких предупреждений на экране появляться не должно. Еще одна важная деталь – корректность текста. Орфографические ошибки могут свидетельствовать о том, что человек столкнулся с фишингом. Также россиянам советует осторожно переходить и по ссылкам из контекстной рекламы.