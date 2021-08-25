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Вице-президент Гильдии риелторов назвал лучшую недвижимость для инвестиций

Лера Букина
58 минут назад

Сегодня целесообразно с точки зрения выгоды покупать недвижимость не в новостройках, а на вторичном рынке, заявил «Радио 1» вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин.

Вице-президент Гильдии риелторов назвал лучшую недвижимость для инвестиций
Фото: ТАССТАСС

«Ценовые плюсы новостроек с тех пор, как ввели эскроу-счета, нивелировались, потому что все застройщики, вне зависимости от этапа строительства, продают по конечной цене. При этом риск недостроя, заморозки, несдачи объекта по-прежнему остался. Поэтому выгоднее вторичка. Это более понятный, более быстрый и более прогнозируемый продукт», – подчеркнул он.

По словам Саяпина, в Подмосковье цена жилья повышается по мере приближения к столице. Стоимость недвижимости ниже за ЦКАД, указал он. Квартиры ближе к Москве стоят дороже. В таких городах, как Мытищи, Люберцы, Красногорск, Одинцово цены выше, чем в Истре или Коломне, подчеркнул Саяпин.

Российский экономист Михаил Делягин рекомендует покупку недвижимости как один из способов защиты сбережений от инфляции. Однако он считает, что для такого приобретения сумма накоплений должна быть существенной. В связи с этим эксперт советует покупать жилье в промышленных или региональных центрах.

Недвижимость,Александр Саяпин,Михаил Делягин,
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