Вице-президент Гильдии риелторов назвал лучшую недвижимость для инвестиций

«Ценовые плюсы новостроек с тех пор, как ввели эскроу-счета, нивелировались, потому что все застройщики, вне зависимости от этапа строительства, продают по конечной цене. При этом риск недостроя, заморозки, несдачи объекта по-прежнему остался. Поэтому выгоднее вторичка. Это более понятный, более быстрый и более прогнозируемый продукт», – подчеркнул он.