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Ставке по ипотеке предсказали рост до 9%

Лера Букина
27 августа 2021

В этом году ставки по ипотечным кредитам могут повыситься до 9%, считают эксперты рейтинговых агентств. Ситуация будет обусловлена разными факторами, однако главным будет рост ключевой ставки, сообщает ТАСС.

Ставке по ипотеке предсказали рост до 9%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При прогнозируемом уровне ключевой ставки в 6–6,25% до конца года в сегменте розничного банковского кредитования ставки могут устойчиво вырасти до 8,7–9% по ипотеке, а также до 14,5–22% по потребительскому кредитованию», — указал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Многие специалисты придерживаются такой же точки зрения, однако Ольга Ульянова, старший кредитный эксперт агентства Moody’s, не прогнозирует резкого роста ставок по кредитам. Сдерживающим фактором, по ее мнению, будет борьба банков за заёмщиков в условиях конкуренции.

Сергей Вороненко, директор группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings, напомнил о том, что средневзвешенная ставка по портфелю ипотечных кредитов на июль 2021 года достигла рекордных 7,07%. Он ожидает умеренную коррекцию до конца года, а именно до 7,5%.

23 июля на заседании совета директоров Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%. Это повышение стало самым значительным с 2014 года, когда ключевая ставка повысилась сразу на 6,5 процентных пункта, с 10,5% до 17%, из-за девальвации рубля и инфляционных рисков.

Недвижимость,Ставки по ипотеке,Ипотека,Ольга Ульянова,Сергей Вороненко,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
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