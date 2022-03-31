Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
4 часа назад

Эксперт посоветовал россиянам менять жилье

Никита Бородкин

Рост ипотечных ставок и нестабильность рынка может сыграть на руку тем, кто уже имеет квартиры, однако хочет улучшить свои жилищные условия. Об этом в беседе с «Российской газетой» заявил председатель комитета по ипотеке Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максим Ельцов.

Эксперт подчеркнул, что сейчас выгодно менять имеющееся жилье на квартиры большей площади.

«Самым ликвидным жильем на вторичном рынке будут однокомнатные квартиры. И постепенно начнет сокращаться разница между ценой "однушки" и "двушки"», — подчеркнул риелтор.

Ельцов посоветовал россиянам участвовать в цепочках по обмену жилья. При этом обмен в таких условиях в первую очередь подходит для тех, у кого есть сбережения, поскольку брать ипотеку в текущих условиях невыгодно. Обвал цен на недвижимость риелтор назвал маловероятным.

Какие льготы ждут россиян с 1 апреля

«Нужно реалистично смотреть на ситуацию. Резкого обвала цен, если ситуация будет такой же, без потрясений, не стоит ожидать. Однако разница в ценах между вторичной недвижимостью и новым жильем станет значительно больше», — заявил он.

Недвижимость,Видео,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители