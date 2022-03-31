Эксперт посоветовал россиянам менять жилье

Рост ипотечных ставок и нестабильность рынка может сыграть на руку тем, кто уже имеет квартиры, однако хочет улучшить свои жилищные условия. Об этом в беседе с «Российской газетой» заявил председатель комитета по ипотеке Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максим Ельцов.

Эксперт подчеркнул, что сейчас выгодно менять имеющееся жилье на квартиры большей площади.

«Самым ликвидным жильем на вторичном рынке будут однокомнатные квартиры. И постепенно начнет сокращаться разница между ценой "однушки" и "двушки"», — подчеркнул риелтор.

Ельцов посоветовал россиянам участвовать в цепочках по обмену жилья. При этом обмен в таких условиях в первую очередь подходит для тех, у кого есть сбережения, поскольку брать ипотеку в текущих условиях невыгодно. Обвал цен на недвижимость риелтор назвал маловероятным.