Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на жилье

Наибольшее снижение цен на вторичное жилье в июле 2022 года произошло в Тверском районе, Дорогомилове и Метрогородке. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet.

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Отмечается, что цены на жилье в Тверском районе в июле снизились на 8,1%, Дорогомилове — на 7,8%, Метрогородке — на 7,8%. Также в пятерку лидеров с самой заметной корректировкой стоимости недвижимости попали Ховрино и Фили-Давыдково (6,4% и 5,9%).

Подобную динамику аналитики Est-a-Tet объяснили тем, что многие собственники сняли с продажи ряд дорогих лотов в ожидании осеннего оживления. Кроме того, по мнению экспертов, на корректировку цен повлияла привязка жилья верхнего ценового сегмента к доллару, падение которого подтолкнуло к тому же и стоимость недвижимости.

При этом в среднем цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в Старой Москве в июле 2022 года снизилась всего на 2% до 457,8 тысяч рублей, подчеркнули аналитики.