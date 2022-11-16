В России скоро завершится выдача льготной ипотеки на новостройки

Минфин исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% закончится 31 декабря, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы исходим из того, что программа будет закончена до 31 декабря", - ответил он, отвечая на вопрос, рассматривается ли продление льготной ипотеки.

Видео дня

Моисеев также отметил, что Минфин не видит необходимости новых мер по поддержке первичного рынка жилья.

Ранее в сентябре Минстрой России выступало за продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года. Однако замминистра строительства и ЖКХ РФ Стасишин отмечал, что решение о необходимости введения каких-либо дополнительных мер будут приниматься по итогам анализа спроса.

В России действуют несколько федеральных льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита: льготная ипотека на новостройки под 7% годовых, семейная ипотека под 6%, сельская ипотека под 3%, дальневосточная ипотека под 2%, льготная ипотека для IT-специалистов под 5%.

Минстрой России назвал целесообразным продление льготной ипотеки под 7 процентов на покупку жилья в новостройках. Так в ведомстве оценили необходимость сохранения госпрограммы после 2022 года, пишут «Известия».

«При этом надо будет исходить из результатов практической реализации и принимать совместное решение с правительством РФ», — уточнили в ведомстве. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что сейчас спрос на жилье падает: до 12 процентов на вторичном рынке и до 23 процентов — на первичном.

Совладелец группы «Родина» Владимир Щекин считает, что интерес к недвижимости пока будет оставаться низким. Однако большое значение сыграет возможное решение о продлении программы льготной ипотеки на новостройки. Если ее решат остановить, то может произойти резкий всплеск сделок в последние месяцы 2022 года, предположил девелопер.

Совет Федерации порекомендовал Правительству рассмотреть вопрос о продлении действия мер поддержки застройщиков и программы льготной ипотеки. Такое постановление палата регионов одобрила на заседании 16 ноября.

Документ подготовили по итогам «правительственного часа» с участием вице-премьера Марата Хуснуллина. Сенаторы считают, что помощь необходимо оказывать для повышения объемов строительства недвижимости и увеличения числа семей, которые могут улучшить свои жилищные условия.

Кроме того, в Совфеде предложили предусмотреть начиная с 2024 года финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2022 года.

Также кабмину порекомендовали изучить возможность продления до 2030 года национального проекта «Безопасные качественные дороги» и вопрос о разработке по аналогии с механизмом «зеленых» облигаций системы «водных» ценных бумаг — ожидается, что это позволит дополнительно привлечь внебюджетные средства на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения.

Правительство РФ утвердило решение о выделении дополнительно более 56 млрд рублей на льготные ипотечные программы, в том числе семейную и дальневосточную. Об этом сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится по итогам прошедшего 15 сентября заседания, где рассматривался вопрос о выделении из резервного фонда кабмина средств на субсидирование ставок по программам "Льготная ипотека", "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека".

Как ранее на заседании сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, всего на эти цели планируется выделить дополнительно более 56 млрд рублей, из которых большая часть - на основную льготную программу, свыше 16,5 млрд - на семейную и почти 5 млрд рублей - на дальневосточную ипотеку.

Российские банки при благоприятных условиях могут выдать около 5 трлн рублей ипотечных кредитов в следующем году. Такую оценку дал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

"Портфель ипотеки в нашей стране демонстрирует положительную динамику - мы ожидаем, что его уровень вырастет на 16% за год. Конечно, объем продаж не перекроет рекорд прошлого года - при благоприятных условиях к выдачам в районе 5 трлн рублей можно будет вернуться только в следующем году. Но учитывая задачу улучшать условия проживания не менее 5 млн семей ежегодно, у ипотеки остается значительный потенциал для дальнейшего роста", - приводит пресс-служба ВТБ слова Дячкина.

При этом, по мнению банкира, несмотря на вызовы, с которыми рынок ипотеки столкнулся в этом году, он остается драйвером всей банковской розницы в России.

"В этом году портфель жилищных кредитов впервые превысит рынок неипотечного кредитования, достигнув 15 трлн рублей", - прогнозирует Дячкин.

Ипотечный портфель ВТБ превысит 3 трлн рублей, уточнил Дячкин. По его словам, увеличение клиентской активности началось со второй половины октября, когда объем продаж вырос почти на треть в сравнении с началом месяца. В ноябре тенденция продолжилась: выдачи за первые две недели месяца на 9% превысили результат за аналогичный период октября.

По прогнозам банка, в четвертом квартале в целом на российском рынке выдачи ипотеки могут достичь 1,3 трлн рублей в случае отсутствия значимых макроэкономических изменений. В целом это позволит рассчитывать на 4,4-4,5 трлн рублей выданных ипотечных кредитов по итогам этого года.

Минфин РФ не исключил в отдельных случаях расширения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья на новых российских территориях, так как на данный момент там практически нет новостроек, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев.

"У нас есть ряд исключений, что там, где нет совсем новостроек, допускается [распространение льготной ипотеки] на вторичку. Как, например, сейчас для детей-инвалидов. Я думаю, что такие же исключения будут".

В октябре 2022 года в Москве заключили на 5,2 процента меньше ипотечных сделок, чем в сентябре. О том, что жители столицы стали меньше интересоваться кредитами на жилье, сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

В указанный месяц в городе зарегистрировали 9,26 тысячи сделок, в том время как в сентябре показатель достиг 9,77 тысячи. Относительно октября 2021 года число сделок снизилось на 13 процентов — тогда было подписано 10,6 тысячи договоров по ипотеке.

Эксперты зафиксировали снижение количества сделок впервые за пять месяцев. С мая 2022 года спрос на ипотеку в Москве увеличивался. По данным аналитиков, в октябре часть сделок сместилась с первичного рынка недвижимости на вторичный.

Ранее столичное управление Росреестра зафиксировало, что в августе число сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости в столице сократилось на 20,7 процента по сравнению с июлем. За последний месяц лета было заключено 6,8 тысячи ДДУ.

Оформить ипотеку сейчас не имеют возможности как минимум 40% российских семей, поэтому необходимо разрабатывать новые формы поддержки для улучшения жилищных условий. Об этом сообщила в понедельник на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"Еще один блок [по поддержке семей], в котором точно у нас есть резерв - это улучшение жилищных условий. У нас, к сожалению, в этом блоке в последние годы наметился очевидный перекос в пользу ипотеки. Безусловно, ипотечное кредитование - быстрый способ улучшения жилищных условий и очень комфортный и понятный для ряда семей, особенно при условии, что у нас действует и льготная семейная ипотека, и сельская ипотека, и дальневосточная ипотека. Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить в силу недостаточности доходов и в силу того, что ипотечная нагрузка для таких семей избыточно велика",- сказала она на сессии "Инвестиции в традиционные ценности: благополучная многодетная семья как национальная идея России".

Замминистра также отметила, что ипотека в ряде случаев может быть сдерживающим фактором в рождаемости. В частности, долгосрочные финансовые обязательства могут войти в противоречие с решением о рождении очередного ребенка. По мнению Баталиной, сейчас в России "остро необходимы" иные формы мер поддержки по улучшению жилищных условий.

Ипотека оказалась дороже аренды жилья во всех крупных российских городах. Минимальную разницу в платежах (менее пяти тысяч рублей) зафиксировали в Астрахани, Челябинске и Ярославле, говорится в исследовании ЦИАН, результаты которого публикует РБК.

В среднем аренда однокомнатной квартиры в крупном городе обойдется в 19,5 тысячи рублей в месяц, а средний платеж по ипотеке — в 30,7 тысячи рублей в месяц. В городах с минимальной разницей недвижимость в среднем стоит до 2,5 миллиона рублей и является доступной в сравнении с другими локациями. Размер ипотечного кредита и платеж по нему меньше относительно прочих городов, а ставки аренды невысокие.

В Астрахани можно снять однокомнатную квартиру за 19,5 тысячи рублей в месяц или взять такое же жилье в ипотеку с ежемесячным платежом в 21,9 тысячи рублей. В Челябинске разница между арендой и ипотекой составляет 4,3 тысячи рублей, в Ярославле — в 4,7 тысячи рублей. В Тольятти, Ижевске и Кемерово разница достигает пяти тысяч рублей.

Самый большой разрыв между платежами оказался в Севастополе и Владивостоке — более чем в два раза. По словам экспертов, причиной является высокая цена квадратного метра в этих городах. Во Владивостоке наем «однушки» на 22,5 тысячи рублей ниже платежа по ипотеке, в Севастополе — на 23,7 тысячи рублей. В Москве разница составляет 38,8 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 27,4 тысячи рублей.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Москве появилась возможность снять жилье дешевле. Собственники из столицы начали сдавать объекты со скидками до 10 процентов. В среднем арендные ставки в городе снизились на 4,9 процента по сравнению с сентябрем.

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что брать жилье в ипотеку следует через год, сообщает радио КП.

Такое решение эксперт объяснил тем, что к осени 2023 года цены скорректируются на 10–15%, а ипотечная ставка вслед за ключевой станет ниже.

"Большинство аналитиков прогнозируют, что цены в ближайший год понизятся как минимум на 10–20%. Поэтому в ситуации ожидания рынком снижения цен покупать недвижимость с нуля даже на вторичном рынке не очень рентабельная история", – указал Апрелев.

Риелтор посоветовал в настоящее время отдать предпочтение съемному жилью, так как оно на сегодняшний день обходится в 4–5% годовых от стоимости недвижимости. Накопленные же средства он рекомендовал положить на депозит и получать хорошие проценты с вклада.

Эксперт уточнил, что Центробанк к 2024 году, вероятно, понизит ключевую ставку до 4% и ее существенная коррекция, по его словам, является звонком для начала покупки жилья.

Ранее россиянам объяснили, почему невыгодно брать ипотеку с нулевой ставкой. Уточнялось, что это связано с тем, что стоимость такой недвижимости, если ее решено продать, сильно падает.