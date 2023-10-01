Платежные агенты перейдут под надзор Банка России

С 1 октября вступают в силу изменения в закон о деятельности операторов по приему платежей. Из-под надзора Росфинмониторинга платежные агенты перейдут к Банку России, что необходимо для более прозрачной деятельности.

Поправки корректируют закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".

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Документом закрепляется, что операторы по приему платежей перейдут к некредитным финансовым организациям (НФО). Соответственно, их профильным надзорным органом, как и у остальных НФО, станет Банк России. Хоть ЦБ и будет проверять платежных агентов, присылать отчеты по обязательному контролю и сомнительным операциям по-прежнему нужно Росфинмониторингу.

Платежные агенты - юридические лица, осуществляющие деятельность по приему платежей частных лиц - должны до 1 октября подать заявление и пакет документов в Банк России для включения в специальный реестр. Далее операторы должны будут действовать в соответствии со стандартами, которые подготовит саморегулируемая организация (СРО) исходя из требований ЦБ. При этом переходный период для адаптации компаний к новым условиям работы будет действовать в течении года.

"Через терминалы платежных агентов граждане вносят наличные и переводят средства за коммунальные услуги, сотовую связь, обучение и так далее. Такие компании работают в социально значимых сегментах рынка и в удаленных регионах, где мало банковских офисов. Поэтому для нас важно сделать их деятельность максимально прозрачной: граждане должны понимать, какие организации могут принимать такие платежи и на каких условиях. Этому способствует принятый закон", - ранее отметила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

В течение трех месяцев после принятия поправок в закон появится саморегулируемая организация операторов по приему платежей. Она будет контролировать соблюдение ее участниками "антиотмывочного" закона, а также сможет ходатайствовать об исключении из реестра платежных агентов. Членство в СРО станет обязательным, а без него организация не сможет вести свою деятельность.

Хоть изменения в закон и вступят в силу в этом году, платежным агентам дали время на перестройку. Только с 1 октября 2025 года переход операторов по приему платежей под надзор ЦБ будет окончательным.