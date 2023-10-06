Эксперт дал совет по покупке недвижимости на вторичном рынке

"Ежемесячные платежи никуда не денутся, ипотеку нужно будет оплачивать регулярно. Я бы рекомендовал рассмотреть покупку жилья на вторичке, но при определенных условиях. Если у вас уже есть квартира, то ее можно продать, и купить взамен что-то другое. При этом можно добавить "кредитное плечо", то есть взять ипотеку, но ее размер не должен быть большим, например, 2-3 миллиона рублей. Это не такие крупные суммы, в которые можно войти. Соответственно, и размер платежа будет комфортным, и будет возможность получить хорошую скидку на покупаемую квартиру", — считает эксперт.