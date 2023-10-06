Эксперт дал совет по покупке недвижимости на вторичном рынке
Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером оценил текущую ситуацию на российском рынке недвижимости, а также дал совет по покупке вторичного жилья.
В связи с последними событиями, касающимися ключевой ставки и изменения ипотечных программ, первичный рынок недвижимости (новостройки) находится в нормальном состоянии. Застройщики отчитываются об увеличении количества сделок. В льготных программах произошли некоторые изменения, связанные с величиной первоначального взноса, но в целом и стоимость квадратного метра растет, и поток клиентов не уменьшается. В перспективе цены на первичном рынке останутся в плюс-минус одном диапазоне, либо же будут корректироваться в сторону увеличения.Дмитрий РакутаИпотечный брокер, эксперт по недвижимости
Говоря о положении дел на вторичном рынке недвижимости, эксперт отметил, что в связи с ростом ставок по ипотеке до 14-15 процентов данная форма кредитования стала недоступна для многих россиян.
"Если мы в целом посмотрим на рынок, то увидим, что у нас порядка 80 процентов всех сделок проходят с использованием ипотеки. Конечно, вряд ли каждый будет готов приобрести квартиру в ипотеку под ставку в 14-15 процентов. Все-таки это ежемесячные платежи, кредитная нагрузка и так далее. Ввиду этого на вторичном рынке в перспективе уменьшится количество сделок. Но пока что сделки еще будут: до конца года те, кому была одобрена ипотека по старым условиям, могут купить недвижимость", — сказал эксперт.
По словам Ракуты, ситуация на вторичном рынке изменится после Нового года - цены там начнут снижаться.
"В январе-феврале условия на рынке будут уже совершенно другими. Рынок очень динамичен. Кому-то нужно будет срочно продать недвижимость, у кого-то из продавцов, например, недвижимость в ипотеке, и при этом возникли финансовые сложности - надо продавать, а покупателей не так много ввиду подорожания ипотеки. То есть продавцы будут вынуждены снижать ценник", — отметил специалист.
Эксперт посоветовал желающим приобрести недвижимость россиянам в первую очередь "взвесить свои финансовые возможности и правильно просчитать кредитную нагрузку".
"Ежемесячные платежи никуда не денутся, ипотеку нужно будет оплачивать регулярно. Я бы рекомендовал рассмотреть покупку жилья на вторичке, но при определенных условиях. Если у вас уже есть квартира, то ее можно продать, и купить взамен что-то другое. При этом можно добавить "кредитное плечо", то есть взять ипотеку, но ее размер не должен быть большим, например, 2-3 миллиона рублей. Это не такие крупные суммы, в которые можно войти. Соответственно, и размер платежа будет комфортным, и будет возможность получить хорошую скидку на покупаемую квартиру", — считает эксперт.
Оформлять ипотечный кредит с нынешним уровнем ставок Ракута рекомендовал также в тех случаях, когда у покупателя есть средства для внесения первоначального взноса в размере 50-70 процентов от стоимости объекта.
"Если есть средства на хороший первоначальный взнос, то я бы рассмотрел ипотеку даже по текущим ставкам, но отметил бы для себя, что через год-два, когда ключевая ставка упадет, можно будет произвести рефинансирование [ипотечного кредита]", — заключил собеседник.
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