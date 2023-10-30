Эксперт оценил перспективы льготных ипотечных программ в России
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером рассказал о влиянии льготных ипотечных программ на стоимость недвижимости в России, а также оценил перспективы рынка жилищного кредитования на фоне предложения главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной сделать льготную ипотеку исключительно антикризисной мерой.
Ранее Набиуллина заявила, что льготные ипотечные программы в России следует постепенно исключать по мере истечения их срока действия, так как они разгоняют цены на жилье.
В 2022 году явно проявилась ситуация, при которой льготные программы стали стимулом для того, чтобы застройщики повышали стоимость квадратных метров. Речь идет о программе льготной ипотеки 2020 года, которую еще называют "ковидной". После введения данной программы стоимость квадратного метра подскочила значительно. В среднем это рост от 30 процентов. А если брать, например, Краснодарский край, в частности Сочи, то там стоимость недвижимости подросла на 50-60 процентов. И, конечно, дешевые деньги по факту привлекают заемщиков, но и у застройщиков тут появляется аппетит. И так как в большинстве своем застройщики - это коммерческие структуры, то, видя спрос, они повышают стоимость квадрата.Дмитрий РакутаИпотечный брокер, эксперт по недвижимости
Эксперт напомнил, что ранее в России уже был введен ряд ограничений, связанных с выдачей льготной ипотеки.
"Раньше, используя госпрограмму, по факту можно было брать неограниченное количество квартир, если позволяла платежеспособность. Этим активно пользовались инвесторы и другие покупатели недвижимости. Например, кто-то покупал одну квартиру для проживания в ней, а вторую - для сдачи в аренду. Все это разгоняло стоимость квадрата. Но сейчас, после введения ограничения по первому взносу [минимальный первоначальный взнос по ипотечным программам с господдержкой был повышен до 20%], после введения условия "одна ипотека в одни руки", соответствующий момент отошел в сторону", — подчеркнул эксперт.
По словам специалиста, на первичном рынке недвижимости в настоящее время резких скачков цен не наблюдается.
"Удорожание там идет в ногу с инфляцией. Оно, в том числе, связано с удорожанием сопутствующих моментов - стройматериалов и так далее", — сказал он.
Ракута выразил мнение, что в ближайшей перспективе условия выдачи льготной ипотеки будут изменены.
"В следующем году требования будут ужесточаться. Это, в первую очередь, касается программы "Семейная ипотека", которая на сегодняшний день является самой распространенной. Пока там нет ограничений. Пока по этой программе в принципе можно взять несколько квартир, воспользовавшись соответствующей возможностью. Кроме того, в дальнейшем, скорее всего, произойдет пересмотр процентов по льготным программам, потому что разрыв между "вторичкой" и льготными программами будет большим... Также возможно, что к "Семейной ипотеке" тоже будет применен принцип одна ипотека на семью. И это тоже повлияет на рынок в целом. Вместе с тем нужно помнить о лимитах - субсидирование подобных программ небезгранично", — отметил специалист.
При этом Ракута подчеркнул, что полностью льготные ипотечные программы в России не исчезнут.
"Иначе на рынке возникнет полный дисбаланс. А у нас со стройкой все-таки связано множество отраслей экономики - это и производство стройматериалов, и производство окон, и производство мебели и так далее. Поэтому льготные программы точно сохранят, однако они будут ужесточены", — заявил собеседник.
Тем, кто в настоящее время рассматривает возможность взять льготную ипотеку для покупки жилья на первичном рынке, эксперт посоветовал не затягивать с соответствующим решением.
"Если в перспективе вы рассматриваете льготную ипотеку, то сейчас можно подать заявку и получить решение. Это решение фиксируется на три месяца. Если ничего значительного с точки зрения Минфина, с точки зрения резкого роста ключевой ставки не произойдет, то эту заявку можно будет сохранить за собой - те условия, которые есть сейчас. Ведь произойти может всякое. Могут и изменить размер первоначального взноса, могут и скорректировать ставки. По крайней мере, будет понимание, что есть три месяца на принятие решения - готовы ли вы заходить в ипотеку по льготным программам, либо же пока что не готовы. То есть ставку я бы зафиксировал сейчас, а решение о покупке можно будет принять в течение трех месяцев", — заключил Ракута.
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев ранее заявил, что в Минфине пока не обсуждают вопрос повышения первоначального взноса по льготной ипотеке, однако в ведомстве обеспокоены сложившимся разрывом между ставками по рыночной и льготной ипотеке.