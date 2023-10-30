"Если в перспективе вы рассматриваете льготную ипотеку, то сейчас можно подать заявку и получить решение. Это решение фиксируется на три месяца. Если ничего значительного с точки зрения Минфина, с точки зрения резкого роста ключевой ставки не произойдет, то эту заявку можно будет сохранить за собой - те условия, которые есть сейчас. Ведь произойти может всякое. Могут и изменить размер первоначального взноса, могут и скорректировать ставки. По крайней мере, будет понимание, что есть три месяца на принятие решения - готовы ли вы заходить в ипотеку по льготным программам, либо же пока что не готовы. То есть ставку я бы зафиксировал сейчас, а решение о покупке можно будет принять в течение трех месяцев", — заключил Ракута.