Эксперт объяснил рекордные продажи вторичного жилья в Москве в 2023 году

«И пока уровень ключевой ставки высок – цены на «вторичку» будут падать. Поэтому если у покупателя есть средства на хороший первоначальный взнос по ипотеке (более 50 процентов от стоимости жилья), если нашелся хороший объект, который нравится покупателю и подходит ему по всем параметрам, если он действительно продается ниже рынка (такие объекты сейчас встречаются достаточно часто), то можно выгодно купить квартиру. Если же у вас есть собственные средства на покупку жилья в полном объеме, то это еще лучше: можно торговаться и скинуть цену еще сильнее. Оптимальный период для покупки – это первые два месяца года, а также два летних месяца – июль и август. В это время продажи на рынке проседают, чем можно воспользоваться. Что же касается льготных программ, то здесь необходим индивидуальный подход. Если вы рассматриваете покупку квартиры в новостройке в ипотеку, то здесь можно посоветовать совершить сделку до июля, поскольку в июле заканчивается действие льготной программы - ипотека под 8 процентов с государственной поддержкой. Скорее всего, это программу закроют, поэтому есть смысл определиться насчет покупки до июля», — заключил он.