Кому в России раздают землю бесплатно

Регионам нужно дать полномочия устанавливать дополнительные условия, которые помогут упорядочить выдачу земельных участков из госфонда для многодетных, участников СВО и других граждан льготных категорий. Об этом говорится в проекте новых изменений в земельное законодательство России, который подготовлен сенаторами и внесен в Госдуму 2 апреля. Кто и как в нашей стране будет получать бесплатную землю от государства или брать ее в аренду без торгов, разбиралась «Парламентская газета».

Право первой очереди

Как пояснил один из авторов документа, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, сегодня российские законы не учитывают территориальные особенности использования земель — прежде всего это касается самого их наличия в том или ином регионе. Также власти субъекта сегодня не могут устанавливать очередность реализации права льготных категорий граждан на бесплатную землю.

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Законопроектом, который Кутепов разработал вместе с коллегой-сенатором Ахматом Салпагаровым, предлагается наделить регионы правом определять порядок постановки на «земельный» учет тех или иных категорий льготников.

Также власти на местах должны, с учетом всех региональных особенностей, устанавливать, кто имеет право на первоочередное и внеочередное приобретение земли от государства (будь то земля в собственность или участок, который дается в аренду без торгов). Одним из способов здесь, как считают авторы новых поправок, может стать «ценз оседлости» для тех или иных льготников: чем больше льготник живет в регионе, тем раньше сможет получить бесплатную землю. Также, как отмечают сенаторы, можно расширить круг льготных категорий граждан, которые получат право на другие меры соцподдержки взамен предоставления земельных участков. Сейчас таким правом пользуются, например, многодетные.

Кто имеет право на бесплатную землю

Сегодня, согласно положениям статей 39.5 и 39.6 Земельного кодекса РФ, такие участки могут предоставляться нескольким категориям граждан России. К ним, в частности, относятся Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; Герои Труда РФ; инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов; ветераны; многодетные семьи; лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В отдельных регионах земля в безвозмездное пользование может предоставляться детям-сиротам; молодым семьям и специалистам; госслужащим и пенсионерам; членам семей погибших Героев России; семьям, на иждивении которых находятся ветераны или граждане с инвалидностью, а также членам семьи кормильца, который погиб при выполнении боевых задач. Претендовать на участки могут и граждане, которые находятся в очереди на улучшение жилищных условий; военные и служащие органов внутренних дел; религиозные организации; жители сел, которые работают в сфере медицины, культуры, образования и сельского хозяйства.

Отдельно отметим, что по распоряжению Президента России от 6 июля 2023 года регионам рекомендовано бесплатно предоставлять землю участникам специальной военной операции. Делать это нужно по месту их жительства или пребывания, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, властям которых поручено предусмотреть иные меры поддержки воинов.

Льгота на выбор

Поправками сенаторов Кутепова и Салпагарова также предлагается дать регионам возможность вводить дополнительные условия для выдачи бесплатных земельных участков. И здесь есть примеры для подражания. В частности, в Санкт-Петербурге при губернаторе Валентине Матвиенко многодетным было дано право выбора — либо ждать в очереди предоставление земельного участка, либо получить сертификат «Земельный капитал в Санкт-Петербурге», средства которого возмещали расходы на приобретение земли для садоводства. Эта мера оказалась эффективной и разгрузила очереди на бесплатную землю, в которых стояли тысячи семей.

Вот и сейчас авторы новых поправок в Земельный кодекс считают, что право властей во всех без исключения регионах России на введение дополнительных механизмов по реализации земельных права льготников поможет не допустить социальной напряженности на местах. Такие меры, уверен Андрей Кутепов, позволят «обеспечить сбалансированный учет экологических, экономических, социальных и иных факторов при реализации государственной политики в сфере земельных отношений».