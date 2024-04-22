В России вдвое могут повысить ставки по семейной ипотеке

В России могут поднять ставку по льготной ипотеке до 12% для семей с детьми старше шести лет, сообщают «Известия» со ссылкой на близкий к Минфину РФ источник.

По его словам, ставка может вырасти после 1 июля. Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года. Как предполагается, повышение ставки позволит отсечь заемщиков, которые приобретают недвижимость с инвестиционными целями. С другой — могут привести к снижению доли субсидируемой ипотеки в новых выдачах на первичном рынке.

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По словам экспертов, в текущих условиях подобный уровень выглядит логичным, поскольку ставка ниже не позволила бы добиться того, чтобы семейная ипотека стала более целевой. И чтобы такие ипотечные кредиты брали именно те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а не желающие вложиться в недвижимость.

В настоящее время при ключевой ставке в 16% банки выдают рыночную ипотеку под 16,5–25% годовых. На этом фоне 12% выглядят достаточно льготным вариантом.

Как заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, 12% для семейной ипотеки с детьми старше шести лет — много, особенно для регионов с низкими доходами населения. Он предложил оставить такую ставку для Москвы, Московской области и других субъектов с высокими доходами. При этом для регионов с низким уровнем заработных плат желательно установить более льготные условия сразу.

Доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров считает, что под 12% кредиты будут брать те, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий. Он также указал, что семейная ипотека призвана стимулировать рождаемость, но с другой стороны — льготные программы привели к резкому росту цен на жилье, что негативно отразилось на его доступности и инфляции.