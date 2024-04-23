В Госдуме высказались о причинах отсутствия у россиян денег на ипотеку

Чистая прибыль российского банковского сектора в 3,5 трлн рублей при том, что у россиян нет денег на покупку жилья даже в ипотеку, выглядит странно, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Таким образом он прокомментировал исследование компании «Мир квартир» и финансового маркетплейса «Выберу.ру», согласно которому граждане РФ получают в два раза меньше среднего платежа по кредиту за квартиру — 60 тысяч рублей в месяц против 120 тысяч рублей в месяц.

В СССР выдавали жилье, лечили, учили бесплатно. Почему на этой же территории теперь зарплаты в два раза ниже платежей по ипотеке? Что изменилось? Недавно денег ни на что не хватало, а теперь — хватает, в том числе на новые заводы для импортозамещения. Изменилось одно — задницу собственную надо прикрыть. При этом банки получили чистую прибыль в 3,3 трлн рублей, а у бюджета дефицит в 3,5 трлн рублей. Почему люди не могут позволить себе ипотеку? — добавил Арефьев.

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Ставки по ипотеке на вторичном рынке квартир держатся сейчас на небывало высоком уровне, который можно назвать заградительным для обычных россиян. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» и финансового маркетплейса «Выберу.ру» посчитали, сколько составит ежемесячный взнос и требуемый банком доход заемщика в городах-миллионниках. А также как эти суммы соотносятся с реальностью, то есть со средними зарплатами по регионам.

Для вычислений по каждому городу из собственной аналитики Mirkvartir.ru была взята средняя стоимость двухкомнатной квартиры, а расчеты были проведены с помощью ипотечного калькулятора «Выберу.ру». Предполагалось, что банк выдаст заемщику кредит под 18% на 30 лет при условии первоначального взноса в 30% от стоимости недвижимости. Средние зарплаты по регионам брались из официальных данных Росстата за январь 2024 года.

Как показало исследование, во всех миллионниках реальный доход жителей намного ниже требуемого банками. Особенно велика эта разница у москвичей, где для оформления ипотечного кредита на «вторичке» нужно получать 380 000 руб./мес., тогда как средняя столичная зарплата составляет 131 745 руб./мес. То есть разница почти троекратная. Ненамного лучше дела обстоят у казанцев, где нужен доход в 2,8 раза выше среднестатистического, и у нижегородцев (в 2,6 раза). Самый маленький разрыв оказался у жителей Красноярска, Челябинска, Перми и Екатеринбурга – менее чем в два раза.

В среднем по миллионникам требуемая зарплата составляет 129 000 рублей и в 2,2 раза превышает реальную.

Суммы ежемесячного ипотечного платежа тоже впечатляют – они превышают средние зарплаты в 11 городах из 16. Так, москвич, желающий купить вторичную квартиру в ипотеку, должен будет платить ни много ни мало 189 845 руб./мес., то есть приплачивать сверх своей зарплаты еще 58 тыс. рублей. Житель Казани тоже будет отдавать все деньги плюс еще 25 тыс., житель Питера – плюс 23 тыс. рублей, и т. д.

А вот заемщики Красноярска, наоборот, могут после уплаты взноса шиковать на оставшиеся 17 с лишним тысяч рублей, равно как и челябинцы на свои 11,5 тыс., и пермяки на свои 9 тыс. У екатеринбуржцев и новосибирцев останутся на руках символические суммы.

«Доходы большинства наших граждан, даже в городах-миллионниках, не позволяют брать ипотеку при покупке квартиры на «вторичке». Не говоря уже о том, что и в качестве первоначального взноса нужно найти внушительную сумму. Так, в Москве она составит 5,4 млн рублей, в Петербурге 3,3 млн – это цена небольшой квартиры в регионе, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Недоступность кредитного плеча на этом рынке приводит к тому, что часть покупателей пытаются «вскочить в последний вагон» льготной ипотеки на новостройку (где, согласно нашему предыдущему исследованию, тоже не все гладко) либо ищут возможности для льготного кредита на ИЖС. Остается уповать на снижение ключевой ставки ЦБ в будущем, что удешевит ипотеку на «вторичке». «Как показывают февральские данные ЦБ, объем выдачи ипотеки на вторичном рынке недвижимости упал почти вдвое по сравнению с результатами годом ранее. А доля ипотечных сделок в сегменте готового жилья сократилась с прошлогодних 51% до 35%. Очевидно, что главная причина ипотечных «заморозков» — заградительные ставки кредитования. Мы как специалисты финансового маркетплейса видим, что в апреле в банках возобновился тренд на повышение ипотечных процентов до 20%. Так кредиторы реагируют на сохранение жесткой политики ЦБ по ключевой ставке. Однако население сохраняет высокий уровень спроса даже в условиях неблагоприятного рынка. Скажем больше: по итогам марта количество онлайн-запросов по ипотеке достигло пика за последние два года в обоих сегментах — «первичке» и «вторичке». Полагаем, многие покупатели не надеются на снижение цен квартир и стараются найти ипотечное решение здесь и сейчас», – считает Григорий Бурденко, генеральный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Венгрия, несмотря на отсутствие запасов газа и нефти, выдает гражданам ипотеку под 0%, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он добавил, что нулевой процент доступен при первом взносе, равном трети от стоимости недвижимости. По его словам, еще 30% от оставшейся суммы долговых обязательств списывается при рождении первого ребенка.

В Венгрии, например, беспроцентная ипотека — платишь треть от стоимости и въезжаешь в квартиру, если рождается первый ребенок —на треть сокращаются долговые обязательства, если второй ребенок — еще на треть. Фактически покупают квартиру за треть стоимости. Ипотека в Германии от 0,25% до 2%. Почему у нас до 20%? У них ни газа, ни нефти, ничего, а у нас есть все, и почему-то в банковскую систему вливаются триллионы рублей, а у граждан нет денег на ипотеку, — подчеркнул Арефьев.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ставку по семейной ипотеке необходимо дифференцировать по регионам. Он отметил, что устанавливать ставку нужно в зависимости от уровня платежеспособности населения, поскольку жители регионов с низким уровнем дохода не смогут взять ипотеку со ставкой 12%.

До этого стало известно, что после 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет ставка по семейной ипотеке может быть повышена в два раза — до 12%. Пока заем на жилье выдается таким семьям под 6%. Сейчас ведомство обсуждает все предложения в связи с продлением до 2030 года программы семейной ипотеки.

Планы повысить ставку семейной ипотеки приведут к тому, что жилье резко вырастет в цене, считает вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев. В ближайшее время на рынке недвижимости произойдет всплеск спроса на покупку квартир, заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Напомним, ставку по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет предлагается повысить с 6% до 12%. По мнению Апрелева, это вызовет резкую активность на рынке недвижимости до вступления в силу изменений.

«До 1 июля мы увидим всплеск спроса на квартиры, реализуемые по программе семейной ипотеки», — уверен эксперт.

Если условия по ипотеке меняются лишь для определенных категорий людей, то глобально это не сильно отражается на рынке жилья. Ситуация могла измениться сильнее, если бы речь шла о планах завершить льготную ипотеку на новостройки для всех, без адресного характера, отметил Апрелев. Однако, по его мнению, в этом случае цены все-таки могут измениться на фоне повышенного спроса.

«Логично, что, когда о дате ее окончания будет объявлено официально, спрос будет ажиотажным», — заключил Апрелев.

Идею повышения ставки льготной ипотеке в Госдуме не одобрили – вместо этого депутаты призвали ввести дифференцированный подход в зависимости от того или иного региона. Эксперты рынка недвижимости при этом назвали инициативу нужной, объяснив это тем, что россияне пользуются льготами для покупки недвижимости не в качестве жилья, а для последующей перепродажи.

Погашать ипотеку или другой кредит досрочно не всегда целесообразно. Об этом заявила агентству «Прайм» руководитель экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Собеседница обратила внимание на то, что человек никогда не знает, что может произойти с его возможностью платить на протяжении всего срока действия кредита. При возникновении проблем штрафные санкции банка обнулят всю переплату заемщика, отметила эксперт.

Она рекомендует заранее накопить «подушку безопасности» в размере трех-шести ежемесячных платежей. И лишь после этого можно приступать к досрочному погашению кредита, подчеркнула специалист. Речь идет как об ипотеке, так и об обычном потребительском кредите, указала она.

Ранее вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин заявил, что в текущем году российский рынок ипотеки «охладится» в связи с высокими ипотечными ставками, корректировкой риск-политики Банка России и параметров господдержки.

Выплаты для многодетных семьей на погашение ипотеки продлены на семь лет. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

«Семьи с тремя и более детьми могут получить 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. В прошлом году было предоставлено около 190 тыс. таких выплат. По поручению президента правительство продлило действие этой меры еще на семь лет – льготу смогут получить семьи, в которых третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года», – говорится в сообщении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, чьи слова приводятся в тексте, уточнил, что всего на эти цели требуется более 600 млрд руб. дополнительно, в том числе около 50 млрд руб. в этом году.

В первом квартале 2024 года Москва и Санкт-Петербург оказались лидерами среди регионов по спаду выдач льготной ипотеки под 8%, сообщает РБК со ссылкой на данные «Дом.РФ».

С 1 января власти снизили для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и области предельную сумму по льготной ипотеке. Под 8% там можно взять не 12 млн руб., как было ранее, а только 6 млн руб., отмечает директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

«Думаю, именно с этим и связано падение спроса на льготную ипотеку в этих регионах — ведь жилье там традиционно дорогое, следовательно, теперь заемщику нужно больше своих денег, чтобы купить квартиру даже с учетом ипотеки», — пояснил эксперт «Инвест-Форсайту».

При таких условиях и с учетом по-прежнему высокой ключевой ставки ЦБ РФ он ожидает дальнейшего охлаждения рынка в столице и Санкт-Петербурге.

«Однако развернуть тренд может смягчение денежно-кредитной политики государства. Плюс правительство уже разрабатывает ряд мер для нивелирования разросшегося спреда между рыночной и льготной ипотекой — вспомнить те же целевые жилищные вклады. Конечно, в ближайший квартал можно ожидать дальнейшего падения спроса и даже снижения цен примерно на 10%. Но уже к середине лета рынок может выровняться», — прогнозирует Валерий Тумин.

Введение льготной ипотеки на вторичном рынке жилья приведет к росту цен на него. Последствия введения жилищных кредитов на покупку готовых квартир назвал генеральный директор агентства недвижимости «ПРАЙД ГРУПП» Алексей Бондарев, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».