Эксперт по информационной безопасности Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент с обманом певицы Ларисы Долиной мошенниками, а также рассказал, как можно постараться обезопасить себя от связанных с продажей недвижимости схем злоумышленников.

Ранее Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, которые действовали с территории Украины. Певица продала свою пятикомнатную квартиру площадью более 200 квадратных метров в Москве после звонка мошенников. Под видом спецслужб те сообщили, что за ее имуществом охотятся аферисты. Это было в апреле. Певица поверила. Как и в то, что ради безопасности квартиру нужно фиктивно продать. Мошенники от имени певицы обратились в одно из столичных агентств недвижимости. Там, не подозревая ни о чем, нашли желающих купить элитные метры. Покупателям озвучили цену: 112 млн рублей. В мае Долина получила задаток. И зачем-то передала аферистам 68 млн рублей в обеспечение сделки. В конце июня в «Москве-Сити» состоялась встреча с покупателями и сама сделка. Полученные деньги певица, как и советовали ей мошенники, положила на некий безопасный счет, доступа к которому не получила.

Точная схема, по которой действовали преступники в случае с Долиной, пока неизвестна. Мы не знаем, взламывали ли они аккаунт исполнительницы на «Госуслугах», строилось ли их общение только по телефону, либо же ими использовались какие-то комбинированные механизмы. Однако можно отметить, что ситуации, при которых потерпевшие после общения с мошенниками лишаются своих квартир, сейчас не являются редкостью. Можно вспомнить аналогичный случай, который произошел в Москве этой весной, когда пенсионерка нашла покупателя и продала свою квартиру за сумму около 40 млн рублей, после чего перевела вырученные средства мошенникам. Сейчас пенсионерка вынуждена снимать эту квартиру у ее новых собственников. Так что произошедшее с Долиной не является каким-то единичным эпизодом, к сожалению, наши граждане все чаще лишаются своего жилища из-за действий злоумышленников. Генрих Девяткин Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ

Артистку должна была насторожить просьба ее собеседников перевести вырученные за квартиру средства на «безопасный счет», добавил специалист.

«Если вы слышите словосочетание «безопасный счет», то сразу же кладите трубку, потому что настоящие сотрудники банков никогда не будут его использовать. В правовом поле такого термина не существует, если вы его услышали, значит, вы говорите с мошенниками. И если вам предлагают передать деньги курьеру, который якобы их положит на «безопасный счет», то это тоже гарантированно является мошенническим механизмом», - подчеркнул он.

Эксперт выразил мнение, что новая схема мошенничества с жильем в дальнейшем будет активно распространяться в российских регионах.

«К сожалению, какой-то гарантированной защиты здесь нет. Однако я бы рекомендовал каждому владельцу недвижимости направить заявление в Росреестр, согласно которому все операции с этой недвижимостью должны проводиться только в его присутствии – не по доверенности, не удаленно, не через «Госуслуги», а только вживую. Допустим, если владельцу квартиры позвонят мошенники и каким-то образом убедят его передать доступ к аккаунту на «Госуслугах», то при наличии соответствующего заявления продать квартиру человека без его личного присутствия в Росреестре будет невозможно в силу закона», - отметил эксперт.

Девяткин также напомнил о вступающем в силу с 1 марта 2025 года законе, согласно которому граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов.

«Если человек напишет соответствующее заявление, то мошенники, как минимум, не смогут дистанционно получить кредит на его имя», - заявил он.

К вопросам профилактики и предупреждения случаев мошенничества эксперт посоветовал подходить комплексно.

«Чтобы злоумышленники не могли взломать ваши мессенджеры, в них необходимо устанавливать двухфакторную аутентификацию. Кроме того, на смарфонах следует устанавливать антиспам-приложения для защиты от нежелательных звонков и сообщений… Но, конечно, никто не может гарантировать стопроцентную защиту от социальной инженерии, когда в процессе разговора с мошенником человек полностью меняет свою позицию, когда его убеждают перевести деньги», - заключил собеседник.

Банк России ранее предупредил об опасной схеме мошенников с дипфейками.