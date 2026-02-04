В России появится ГОСТ на отделку квартир

ГОСТ на отделку квартир разрабатывается в России, сообщил "Российской газете" глава Росстандарта Антон Шалаев.

"Среди новинок 2026 года ожидается стандарт на отделку квартир. Документ пока находится в разработке, но должен быть закончен до конца первого полугодия текущего года", - сказал он.

Также во второй половине 2026 года ожидается пакет стандартов по системам беспилотных автомобилей, отметил Шалаев.

Руководитель ведомства также напомнил, что Росстандартом утвержден комплекс из восьми ГОСТов для высокоавтоматизированных транспортных средств, стандарты устанавливают требования к применению технологий искусственного интеллекта.