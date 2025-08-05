Самые выгодные вклады в августе 2025 года
В июле Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку — до 18%. Банковские проценты начали постепенно уменьшаться, но пока ещё есть возможность зафиксировать привлекательные условия. Мы собрали 10 вкладов, которые в августе 2025 года выглядят особенно интересно. Это не рейтинг, а удобная подборка, поэтому место в списке не имеет значения.
Лучший % от Сбербанка
Изучение предложений стоить начать с простого и надёжного. Если для вас главное — спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, обратите внимание на вклад от Сбера. Даёт до 16% годовых при внесении новых денег на 4 месяца. Условия простые, открыть можно онлайн, а проценты получать ежемесячно или в конце срока. Удобный и понятный способ зафиксировать доход, пока ставки ещё высокие. Подробные условия по данному вкладу — на сайте Сбера.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 15,3%;
- на 4 месяца — 16%;
- на 6 месяцев — 12,95%;
- на 1 год — 11,35%;
- на 3 года — 6,75%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 15,5%;
- на 4 месяца — 16%;
- на 6 месяцев — 13,5%;
- на 1 год — 12%;
- на 3 года — 7,5%.
Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
В Сбере выгодные ставки доступны не только на новые вложения — активные клиенты также могут рассчитывать на лучшие условия. Выбирайте подходящий вклад: с возможностью пополнения, в разных валютах или с привязкой к ключевой ставке.
Вклад «Копить» от Газпромбанка
Вклад «Копить» предлагает ставки до 16% годовых в рублях с минимальной суммой от 15 тысяч рублей при онлайн-оформлении. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
Валюта: рубль.
Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и выплате процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 15,59%;
- на 6 месяцев — 14,36%;
- на 1 год — 12,97%;
- на 3 года — 7,36%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 16%;
- на 6 месяцев — 14,8%;
- на 1 год — 14,6%;
- на 3 года — 8,6%.
При открытии вклада в офисе банка ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 15 тысяч рублей при открытии онлайн и 300 тысяч рублей при открытии в офисе.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Вклад от Т-Банка
Вклад в Т-Банке предлагает гибкие условия, которые можно настроить под свои потребности. Опция «Непополняемый вклад» позволяет увеличить доходность, но пополнение возможно только в течение 30 дней с момента первого взноса.
Валюта: рубль.
Ставка:
- на 3 месяца — 15,5%;
- на 6 месяцев — 14,7%;
- на 1 год — 13,5%;
- на 2 года — 12%.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.
Срок: от 2 месяцев до 2 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
ВТБ-Вклад в рублях
Банк предлагает клиентам три варианта этого вклада: без пополнения и снятия, с пополнением, а также с пополнением и частичным снятием. Максимальные ставки предусмотрены при открытии вклада без пополнения и снятия. Тем, кто раньше не открывал вклады в ВТБ, предлагается надбавка 0,8%.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн:
- на 3 месяца — 14,4%;
- на 6 месяцев — 12,8%;
- на 1 год — 10,9%;
- на 3 года — 2,5%.
При условии выплаты в конце срока онлайн:
- на 3 месяца — 14,7%;
- на 6 месяцев — 13,7%;
- на 1 год — 12,6%;
- на 3 года — 4,9%.
При открытии на сумму от 500 тысяч рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: есть.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Свой Вклад от Россельхозбанка
При оформлении вклада можно выбрать, будет ли он пополняемым, возможно ли частичное снятие без потери процентов и как часто будет происходить капитализация. Также доступно открытие депозита в юанях.
Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 16,00%;
- на 6 месяцев — 14,05%;
- на 13 месяцев — 12,65%;
- на 3 года — 7,4%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 16,25%;
- на 6 месяцев — 14,5%;
- на 13 месяцев — 13,75%;
- на 3 года — 8,2%.
Ставка в иностранной валюте в конце срока:
- на 3 месяца — 2,5%;
- на 6 месяцев — 3%;
- на 13 месяцев — 3,5%;
- на 3 года — 3%.
Минимальная сумма: 5 тысяч рублей или 500 юаней.
Срок: от 3 месяцев до 4 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
МТС Вклад плюс
МТС Вклад Плюс — гибкий депозит с повышенной доходностью и удобным управлением. Банк предлагает конкурентные ставки даже при небольших суммах.
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу в рублях:
- на 3 месяца — 16,77%;
- на 6 месяцев — 15,03%;
- на 1 год — 13,62%;
- на 3 года — 10,3%.
Ставка по вкладу в иностранной валюте:
- на 3 месяца — 1,5%;
- на 6 месяцев — 1,5%;
- на 1 год — 1,49%.
Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей или 10 тысяч юаней.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Вклад от ДОМ.РФ Банка
Банк ДОМ.РФ предлагает различные варианты вкладов: с возможностью пополнения, частичного снятия или без дополнительных операций. При необходимости вклад можно продлить на актуальных рыночных условиях, но при второй и третьей пролонгации ставка будет дополнительно снижаться.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 16,9%;
- на 6 месяцев — 15,4%;
- на 1 год — 13,9%;
- на 3 года — 10,7%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 17,2%;
- на 6 месяцев — 16%;
- на 1 год — 15,2%;
- на 3 года — 12,9%.
При открытии на сумму от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Вклад «Щедрое лето» от Совкомбанка
Процентная ставка по вкладу «Щедрое лето» зависит от срока размещения средств и в базовом варианте может достигать 16,1% годовых. Процент можно дополнительно повысить (до 20%), выполнив ряд дополнительных условий.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов в конце срока онлайн:
- на 3 месяца — 16,1%;
- на 6 месяцев — 15,4%;
- на 1 год — 14,6%;
- на 2 года — 12%;
- на 3 года — 13%.
Возможность ежемесячной выплаты процентов условиями вклада не предусмотрена.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: есть в течение первых 10 дней (от 1 тысячи рублей).
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: в конце срока.
Вклад «Доход» от Уралсиба
Вклад предлагает ставки до 16,75% годовых в рублях и до 3,25% в юанях на сроки от 3 месяцев до 3 лет. Проценты можно получать ежемесячно или в конце срока. Для вклада в китайских юанях доступна капитализация процентов.
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 15,79%;
- на 6 месяцев — 15,78%;
- на 1 год — 14,32%;
- на 3 года — 10,51%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 16,25%;
- на 6 месяцев — 16,5%;
- на 1 год — 15,5%;
- на 3 года — 12,5%.
При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Ставка в иностранной валюте:
- на 6 месяцев — 1,99%;
- на 1 год — 2,18%.
При открытии вклада на сумму 100 тысяч юаней и больше ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 20 тысяч юаней.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Альфа-Вклад Максимальный
Вклад предлагает гибкие условия с процентными ставками до 14,91% для действующих клиентов, с возможностью выбора сроков от 62 дней до 3 лет и начисления процентов с капитализацией или без. Новым клиентам банк предлагает повышенную ставку.
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу в рублях:
- на 3 месяца — 14,91%;
- на 6 месяцев — 13,8%;
- на 1 год — 11,12%;
- на 3 года — 6,37%.
Ставка по вкладу в юанях:
- на 3 месяца — 0,5%;
- на 6 месяцев — 1%;
- на 1 год — 0,01%;
- на 3 года — 0,01%.
Минимальная сумма: 10 тысяч рублей или 500 юаней.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Изучите условия перед открытием любого вклада: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.