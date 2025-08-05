Самые выгодные вклады в августе 2025 года

В июле Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку — до 18%. Банковские проценты начали постепенно уменьшаться, но пока ещё есть возможность зафиксировать привлекательные условия. Мы собрали 10 вкладов, которые в августе 2025 года выглядят особенно интересно. Это не рейтинг, а удобная подборка, поэтому место в списке не имеет значения.

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Лучший % от Сбербанка

© sberbank.com

Изучение предложений стоить начать с простого и надёжного. Если для вас главное — спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, обратите внимание на вклад от Сбера. Даёт до 16% годовых при внесении новых денег на 4 месяца. Условия простые, открыть можно онлайн, а проценты получать ежемесячно или в конце срока. Удобный и понятный способ зафиксировать доход, пока ставки ещё высокие. Подробные условия по данному вкладу — на сайте Сбера.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 15,3%;

на 4 месяца — 16%;

на 6 месяцев — 12,95%;

на 1 год — 11,35%;

на 3 года — 6,75%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 15,5%;

на 4 месяца — 16%;

на 6 месяцев — 13,5%;

на 1 год — 12%;

на 3 года — 7,5%.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

В Сбере выгодные ставки доступны не только на новые вложения — активные клиенты также могут рассчитывать на лучшие условия. Выбирайте подходящий вклад: с возможностью пополнения, в разных валютах или с привязкой к ключевой ставке.

Вклад «Копить» от Газпромбанка

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Вклад «Копить» предлагает ставки до 16% годовых в рублях с минимальной суммой от 15 тысяч рублей при онлайн-оформлении. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Валюта: рубль.

Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и выплате процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 15,59%;

на 6 месяцев — 14,36%;

на 1 год — 12,97%;

на 3 года — 7,36%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 16%;

на 6 месяцев — 14,8%;

на 1 год — 14,6%;

на 3 года — 8,6%.

При открытии вклада в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 15 тысяч рублей при открытии онлайн и 300 тысяч рублей при открытии в офисе.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Вклад от Т-Банка

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Вклад в Т-Банке предлагает гибкие условия, которые можно настроить под свои потребности. Опция «Непополняемый вклад» позволяет увеличить доходность, но пополнение возможно только в течение 30 дней с момента первого взноса.

Валюта: рубль.

Ставка:

на 3 месяца — 15,5%;

на 6 месяцев — 14,7%;

на 1 год — 13,5%;

на 2 года — 12%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

ВТБ-Вклад в рублях

© vtb.ru

Банк предлагает клиентам три варианта этого вклада: без пополнения и снятия, с пополнением, а также с пополнением и частичным снятием. Максимальные ставки предусмотрены при открытии вклада без пополнения и снятия. Тем, кто раньше не открывал вклады в ВТБ, предлагается надбавка 0,8%.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн:

на 3 месяца — 14,4%;

на 6 месяцев — 12,8%;

на 1 год — 10,9%;

на 3 года — 2,5%.

При условии выплаты в конце срока онлайн:

на 3 месяца — 14,7%;

на 6 месяцев — 13,7%;

на 1 год — 12,6%;

на 3 года — 4,9%.

При открытии на сумму от 500 тысяч рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: есть.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Свой Вклад от Россельхозбанка

© rshb.ru

При оформлении вклада можно выбрать, будет ли он пополняемым, возможно ли частичное снятие без потери процентов и как часто будет происходить капитализация. Также доступно открытие депозита в юанях.

Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 16,00%;

на 6 месяцев — 14,05%;

на 13 месяцев — 12,65%;

на 3 года — 7,4%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 16,25%;

на 6 месяцев — 14,5%;

на 13 месяцев — 13,75%;

на 3 года — 8,2%.

Ставка в иностранной валюте в конце срока:

на 3 месяца — 2,5%;

на 6 месяцев — 3%;

на 13 месяцев — 3,5%;

на 3 года — 3%.

Минимальная сумма: 5 тысяч рублей или 500 юаней.

Срок: от 3 месяцев до 4 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

МТС Вклад плюс

© mtsbank.ru

МТС Вклад Плюс — гибкий депозит с повышенной доходностью и удобным управлением. Банк предлагает конкурентные ставки даже при небольших суммах.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу в рублях:

на 3 месяца — 16,77%;

на 6 месяцев — 15,03%;

на 1 год — 13,62%;

на 3 года — 10,3%.

Ставка по вкладу в иностранной валюте:

на 3 месяца — 1,5%;

на 6 месяцев — 1,5%;

на 1 год — 1,49%.

Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей или 10 тысяч юаней.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад от ДОМ.РФ Банка

© domrfbank.ru

Банк ДОМ.РФ предлагает различные варианты вкладов: с возможностью пополнения, частичного снятия или без дополнительных операций. При необходимости вклад можно продлить на актуальных рыночных условиях, но при второй и третьей пролонгации ставка будет дополнительно снижаться.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 16,9%;

на 6 месяцев — 15,4%;

на 1 год — 13,9%;

на 3 года — 10,7%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 17,2%;

на 6 месяцев — 16%;

на 1 год — 15,2%;

на 3 года — 12,9%.

При открытии на сумму от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Вклад «Щедрое лето» от Совкомбанка

© sovcombank.ru

Процентная ставка по вкладу «Щедрое лето» зависит от срока размещения средств и в базовом варианте может достигать 16,1% годовых. Процент можно дополнительно повысить (до 20%), выполнив ряд дополнительных условий.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов в конце срока онлайн:

на 3 месяца — 16,1%;

на 6 месяцев — 15,4%;

на 1 год — 14,6%;

на 2 года — 12%;

на 3 года — 13%.

Возможность ежемесячной выплаты процентов условиями вклада не предусмотрена.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: есть в течение первых 10 дней (от 1 тысячи рублей).

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

Вклад «Доход» от Уралсиба

© uralsib.ru

Вклад предлагает ставки до 16,75% годовых в рублях и до 3,25% в юанях на сроки от 3 месяцев до 3 лет. Проценты можно получать ежемесячно или в конце срока. Для вклада в китайских юанях доступна капитализация процентов.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу при условии выплаты процентов каждый месяц:

на 3 месяца — 15,79%;

на 6 месяцев — 15,78%;

на 1 год — 14,32%;

на 3 года — 10,51%.

При условии выплаты в конце срока:

на 3 месяца — 16,25%;

на 6 месяцев — 16,5%;

на 1 год — 15,5%;

на 3 года — 12,5%.

При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Ставка в иностранной валюте:

на 6 месяцев — 1,99%;

на 1 год — 2,18%.

При открытии вклада на сумму 100 тысяч юаней и больше ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 20 тысяч юаней.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Альфа-Вклад Максимальный

© alfabank.ru

Вклад предлагает гибкие условия с процентными ставками до 14,91% для действующих клиентов, с возможностью выбора сроков от 62 дней до 3 лет и начисления процентов с капитализацией или без. Новым клиентам банк предлагает повышенную ставку.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу в рублях:

на 3 месяца — 14,91%;

на 6 месяцев — 13,8%;

на 1 год — 11,12%;

на 3 года — 6,37%.

Ставка по вкладу в юанях:

на 3 месяца — 0,5%;

на 6 месяцев — 1%;

на 1 год — 0,01%;

на 3 года — 0,01%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей или 500 юаней.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Изучите условия перед открытием любого вклада: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.

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