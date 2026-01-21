Когда налоговая может списать долг с банковского вклада

Долги по налогам и штрафам спишут напрямую с вашего счёта или вклада без суда, если вы не уплатите их вовремя. Рассказываем, каких задолженностей это касается, как проверить наличие долгов перед налоговой и можно ли оспорить ошибочное списание.

© Sergey Elagin/globallookpress.com

В каких случаях налоговая вправе взыскать деньги

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) может списывать деньги для погашения налоговых долгов россиян с их банковских счётов — накопительных счётов, вкладов, электронных кошельков — без обращения в суд. Такой порядок погашения применяется к долгам физических лиц и самозанятых.

Какие долги могут быть погашены:

имущественный налог;

транспортный налог;

земельный налог;

налог на доходы физических лиц;

налог на профессиональный доход;

пени и штрафы по налогам.

ФНС инициирует взыскание, если:

Долг более 500 рублей. Срок добровольной уплаты вышел (8 рабочих дней после требования об уплате). Должник не оспорил сумму или сам факт наличия задолженности в течение 30 календарных дней после уведомления о взыскании.

Этапы взыскания неуплаченного налогового долга

Как действует налоговая

1. ФНС направляет извещение, в котором указаны сумма налога и необходимый срок его уплаты. Например, имущественный налог нужно уплатить до 1 декабря, а налог на самозанятость — до 28-го числа каждого месяца.

2. Если не уплатить деньги вовремя, то на вашем Едином налоговом счёте (ЕНС) появится задолженность. ЕНС есть у каждого налогоплательщика — это специальный виртуальный счёт, на котором учитываются все налоги, взносы, штрафы, переплаты и долги.

Налоговая направит требование погасить долг. Это необходимо сделать в течение восьми дней с момента получения извещения или в другой указанный в уведомлении срок.

3. Если не погасить долг самому после требования, налоговая в течение полугода решит взыскать его без суда. После уведомления о взыскании у вас есть 30 дней на подачу возражений, если вы не согласны с размером долга или причинами его появления. Для этого зайдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС: Каталог обращений / Обращение в свободной форме.

© lkfl2.nalog.ru

Однако в двух случаях оспорить взыскание не получится, предупредил к. ю. н., директор практики Организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов.

Нельзя оспорить взыскание:

По налогам, которые человек рассчитал и уплатит самостоятельно. К таким налогам относятся : налог на профессиональный доход (самозанятые), налог от бизнеса (предприниматели), налог на доход физических лиц (НДФЛ), указанный в декларациях НДФЛ-3. Если такие суммы вовремя не уплачены, налоговая вправе взыскать их немедленно.

: налог на профессиональный доход (самозанятые), налог от бизнеса (предприниматели), налог на доход физических лиц (НДФЛ), указанный в декларациях НДФЛ-3. Если такие суммы вовремя не уплачены, налоговая вправе взыскать их немедленно. По налоговым задолженностям, по которым уже вынесено судебное решение. Перечень взысканий определяется ст. 46 НК РФ.

4. Если вы не выразили несогласия, налоговая отправит в ваш банк распоряжение списать сумму долга с вашего счёта. Срок взыскания зависит от размера задолженности. Сумму от 500 до 3000 рублей могут взыскать в течение года, свыше 3000 рублей — в течение трёх месяцев.

Взыскание задолженности производится последовательно. Если средств на обычном счёте будет недостаточно, требование о взыскании выставляется на депозиты. Далее — на наличные денежные средства, затем следует имущество должника. Михаил Меркулов директор практики организационного развития «КСК Групп»

Когда налоговая не сможет взыскать деньги

Налоговая не имеет права списывать долги с отдельных видов счетов, включая:

Эскроу-счета, где деньги лежат под конкретные условия сделки.

Номинальные счета для опекунов или тех, кто управляет средствами третьих лиц.

Залоговые счета для обеспечения кредитов.

Некоторые доходы обладают иммунитетом от принудительного списания ФНС в счёт погашения задолженности.

Нельзя взыскать:

Возмещение вреда здоровью.

Пособия по потере кормильца.

Пособия по безработице.

Выплаты за несчастные случаи и потерю трудоспособности.

Компенсации за ущерб здоровью от техногенных катастроф и единовременную материальную помощь по ним.

Пособия по уходу за нетрудоспособными.

Алименты.

Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, кроме пенсии по старости, пенсии по инвалидности и накопительной пенсии.

Все выплаты и пособия по беременности и родам, а также материнский капитал.

Пособие на похороны.

Материальная помощь малоимущим.

Что делать, если налоговая списала долг ошибочно

Ошибка списания долга может произойти из-за технического сбоя в программе налоговой, где обрабатываются платежи и начисления. Бывают случаи повторного списания, когда человек уже уплатил долг, но платёж ещё не успел поступить в систему налоговой службы.

Если произошла ошибка и деньги списались дважды, выясните причину появления долга в налоговой службе и напишите заявление на возврат излишне удержанной суммы в отделение ФНС по вашему месту жительства. Это можно сделать:

Через личный кабинет на сайте ФНС.

На Госуслугах.

В бумажной форме лично в отделении налоговой или заказным письмом по почте на адрес территориального органа.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ошибочное списание, отметил руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП», член Ассоциации налоговых консультантов Александр Андропов.

Какие материалы приложить:

Копию паспорта.

Копию решения о взыскании.

Банковскую выписку о списании средств.

Доказательства ошибки. Например, квитанции об оплате или мотивированные возражения.

Если средства обладают иммунитетом от взыскания, то документы, удостоверяющие их происхождение: справки о пособиях, пенсиях или иных защищённых выплатах.

Налоговая должна рассмотреть заявление в срок до десяти рабочих дней. В случае положительного решения излишне взысканные суммы возвращаются на указанный счёт заявителя в течение одного месяца.

Как контролировать свои налоговые долги

Отслеживать свои долги по налогам удобно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Начисления и задолженности видно сразу после авторизации на сайте.

© lkfl2.nalog.ru

Наличие налоговых долгов также можно посмотреть на портале «Госуслуги» в разделе «Платежи» после входа в личный кабинет. Вы также можете подключить электронные налоговые уведомления от Госуслуг.

© gosuslugi.ru

Проверяйте налоговые задолженности раз в месяц, рекомендует Александр Андропов. Особенно важно проверить долги перед планируемой поездкой за рубеж, подчеркнул эксперт. По закону при налоговой задолженности более 30 тысяч рублей вам могут ограничить выезд из страны.

Меркулов рекомендует проводить проверки минимум дважды в год в пик направления налоговых уведомлений: в апреле-мае и сентябре-октябре.

Главное о взыскании налоговых долгов

Налоговая вправе списать задолженность с банковского счёта или вклада, если гражданин не уплатил налог вовремя и проигнорировал уведомление с требованием внести деньги. Это касается физических лиц и работающих по самозанятости.

Механизм позволяет ФНС взыскать долги за имущественный, земельный и транспортный налоги, НДФЛ, налог на профессиональный доход, а также налоговые штрафы и пени.

Деньги на погашение налогового долга не могут быть списаны с эскроу-счетов, номинальных и залоговых счетов. Иммунитетом от таких списаний также обладают социальные и страховые выплаты.

Стало известно, в каких случаях можно не платить налог с кешбэка