Как заставить деньги работать каждый день

Деньги, которые лежат на обычной дебетовой карте, не приносят дохода. Инфляция постепенно снижает их покупательную способность. Между тем в условиях высоких банковских ставок, у вас есть простой и безопасный способ получать пассивный доход каждый день — накопительный счёт с ежедневным начислением процентов.

Что такое накопительный счёт и чем он отличается от вклада

Накопительный счёт — это банковский счёт, на который вы размещаете свои деньги, а банк регулярно начисляет на остаток проценты. Главное отличие от классического вклада в том, что вы можете пополнять счёт и снимать с него деньги в любой момент без потери начисленных процентов.

Ключевые отличия от вклада:

Срок: у вклада он фиксированный, у накопительного счёта — бессрочный.

у вклада он фиксированный, у накопительного счёта — бессрочный. Пополнение и снятие: по счёту можно проводить любые операции без штрафов, вклад до окончания срока лучше не трогать, чтобы не терять проценты.

по счёту можно проводить любые операции без штрафов, вклад до окончания срока лучше не трогать, чтобы не терять проценты. Процентная ставка: по накопительным счетам она обычно чуть ниже, чем по срочным вкладам, но зато деньги остаются полностью доступными.

Почему ежедневное начисление процентов — это выгодно

При такой схеме проценты начисляются каждый день на фактический остаток на счёте. Это означает, что даже если вы положили деньги всего на один день, вы получите на них доход.

Иначе работает механизм начисления процентов на минимальный остаток. В этом случае банк смотрит, какая наименьшая сумма была на счёте за месяц, и начисляет проценты именно на неё.

Допустим, у вас есть 400 тысяч рублей. Вы кладёте их на накопительный счёт под 10% годовых и через месяц планируете снять всю сумму. Но 20-го числа вам срочно понадобилось 200 тысяч рублей, например, чтобы оплатить медицинские услуги.

Сценарий 1. Счёт с ежедневным начислением процентов

Первые 20 дней: на счёте 400 тысяч рублей. Проценты:

400 000 × 10% / 365 × 20 = 2192 рубля.

Следующие 10 дней: на счёте 200 тысяч рублей. Проценты:

200 000 × 10% / 365 × 10 = 548 рублей.

Итого за месяц: 2192 + 548 = 2740 рублей.

Сценарий 2. Счёт с начислением на минимальный остаток

Банк смотрит на самую маленькую сумму, которая была на счёте в течение месяца. Это 200 тысяч рублей. Проценты:

200 000 × 10% / 365 × 30 = 1644 рубля.

Разница: 2740 – 1644 = 1096 рублей.

Популярный сценарий использования накопительного счёта — финансовая подушка безопасности. Финансовые советники рекомендуют держать на таком счёте сумму, равную 3–6 месячным расходам.

Допустим, ваши ежемесячные траты составляют 80 тысяч рублей. Вы держите на накопительном счёте 320 тысяч рублей (4 месяца). При ставке 10% годовых это приносит вам около 2630 рублей в месяц пассивного дохода. Деньги остаются полностью доступными на случай экстренной ситуации, но при этом работают.

Как выбрать лучший накопительный счёт

На что смотреть при выборе:

Процентная ставка . Сравните предложения разных банков. Учитывайте, что ставка может быть переменной и зависеть от выполнения дополнительных условий: оборотов по счёту, остатков.

. Сравните предложения разных банков. Учитывайте, что ставка может быть переменной и зависеть от выполнения дополнительных условий: оборотов по счёту, остатков. Условия начисления процентов. Уточните, как начисляются проценты: каждый день или на минимальный остаток.

Уточните, как начисляются проценты: каждый день или на минимальный остаток. Возможность пополнения и снятия без потери процентов. Убедитесь, что нет скрытых условий и минимального неснижаемого остатка.

без потери процентов. Убедитесь, что нет скрытых условий и минимального неснижаемого остатка. Удобство управления. Наличие бесплатного мобильного приложения, возможность быстро переводить деньги с карты на счёт и обратно.

Финансовый совет

Не откладывайте начало накоплений — начните с любой суммы. Ключевое значение имеет не размер единовременного взноса, а регулярность пополнения. Как только средства размещены на счёте, они начинают приносить доход. При последующих пополнениях доход увеличивается.

Отсутствие минимального порога и штрафных санкций делает накопительный счёт оптимальным инструментом для тех, кто стремится к формированию сбережений без излишних сложностей и финансовых рисков.

