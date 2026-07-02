Самые выгодные вклады в июле 2026 года

В июне Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку — до 14,25%. Из-за этого, по данным ЦБ, максимальные ставки по годовым вкладам опустились до 12,8%. Банковские депозиты приносят всё меньше доходности, но всё ещё остаются привлекательным инструментом для сбережений. Мы собрали 10 предложений, которые в июле 2026 года выглядят интересно. Это не топ, а подборка, поэтому место в списке не имеет значения.

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СмартВклад от Т-Банка

© tbank.ru

Т-Банк позволяет открыть вклад в рублях или юанях на срок от одного месяца до двух лет. Без функции пополнения внесение денег на вклад доступно только в первые 30 дней после его открытия. Если выбрать функцию «Пополняемый вклад», то процентная ставка будет ниже, зато появится возможность вносить деньги в течение всего срока, кроме последних 30 дней.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по рублёвому вкладу без пополнения:

1–2 месяца — 12%;

3 месяца — 12%;

6 месяцев — 11,5%;

1 год — 11,2%;

2 года — 10,5%.

Ставка по вкладу в юанях без пополнения:

3 месяца — 2%;

6 месяцев — 4%;

1 год — 5%;

2 года — 6%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 5000 юаней.

Срок: от 1 месяца до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: только в первые 30 дней.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Альфа-Вклад Максимальный

© alfabank.ru

Альфа-Банк позволяет открыть вклад сроком от двух месяцев до трёх лет. Максимальная ставка по рублёвым вкладам составляет 13%. Поскольку проценты начисляются ежемесячно, есть капитализация. Для новых клиентов и пенсионеров предусмотрены специальные условия.

Валюта: рубль.

Базовая ставка по вкладу в рублях:

3 месяца — 12,86%;

6 месяцев — 11,90%;

1 год — 11,75%;

3 года — 7,11%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

СберВклад от Сбербанка

© sberbank.com

Вклад в Сбере позволяет разместить деньги на срок до трёх лет под ставку до 13,5%. В зависимости от способа открытия, наличия подписки СберПрайм и других условий предусмотрены различные надбавки. Можно выбрать начисление процентов ежемесячно или в конце срока, а также подключить функцию пополнения.

Максимальная ставка доступна при условии получения зарплаты или пенсии на карту Сбера, покупки подписки СберПрайм, а также хранения на накопительных счетах банка более 100 тысяч рублей.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн:

3 месяца — 11,55%;

6 месяцев — 10,55%;

1 год — 7,85%;

3 года — 5,75%.

При условии выплаты в конце срока онлайн:

3 месяца — 11,8%;

6 месяцев — 10,9%;

1 год — 8,3%;

3 года — 6,3%.

При открытии на сумму от 500 тысяч рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Вклад «Копить» от Газпромбанка

© gazprombank.ru

Вклад «Копить» от Газпромбанка позволяет получить до 12,3% годовых на сумму от 15 тысяч рублей при открытии онлайн. Срок можно выбрать любой: от одного месяца до трёх лет. Новым и зарплатным клиентам, а также пенсионерам доступны более высокие ставки. Проценты выплачиваются в конце срока вклада.

Валюта: рубль.

Базовая ставка по вкладу в рублях при открытии онлайн:

3 месяца — 12,1%;

6 месяцев — 12,1%;

1 год — 12,3%;

3 года — 11,8%.

При открытии вклада в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 15 тысяч рублей при открытии онлайн и 300 тысяч рублей при открытии в офисе.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

ВТБ-Вклад в рублях

© vtb.ru

ВТБ предлагает открыть вклад под ставку до 14% годовых в рублях. Для новых, зарплатных клиентов и пенсионеров предусмотрены надбавки. Начисление процентов возможно как ежемесячно, так и в конце срока. При открытии вклада онлайн или в банкомате доступны более выгодные условия.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн:

3 месяца — 11,8%;

6 месяцев — 11,5%;

1 год — 9,7%;

3 года — 8,4%.

При условии выплаты в конце срока онлайн:

3 месяца — 12%;

6 месяцев — 11,9%;

1 год — 10,3%;

3 года — 9,9%.

При открытии на сумму от 500 тысяч рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: есть.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

МТС Вклад плюс

© mtsbank.ru

МТС Банк даёт возможность разместить деньги на вкладе в трёх валютах: рублях, юанях и дирхамах. При открытии депозита можно выбрать опции пополнения, частичного снятия и капитализации процентов. Максимальная доступная ставка в рублях для всех клиентов с учётом капитализации — 13,5%. Максимальная ставка в иностранной валюте — 1,75%. Премиальные клиенты банка могут получить более выгодные ставки.

Валюта: рубль, юань, дирхам.

Ставка по вкладу в рублях:

3 месяца — 13,36%;

6 месяцев — 12,86%;

1 год — 11,66%;

3 года — 9,55%.

Ставка по вкладу в юанях:

3 месяца — 1,5%;

6 месяцев — 1,5%;

1 год — 1,49%.

Ставка по вкладу в дирхамах:

3 месяца — 1,5%;

6 месяцев — 1,75%.

Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей, юаней или дирхамов.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: для вклада в рублях — только в первые 3 дня с даты открытия, для валютных вкладов не предусмотрена.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад от банка ДОМ.РФ

© domrfbank.ru

Банк ДОМ.РФ предлагает различные варианты вкладов: с возможностью пополнения, частичного снятия или без дополнительных опций. Для новых клиентов, а также для клиентов с капиталом от 1,5 миллиона рублей предусмотрены надбавки.

Валюта: рубль.

Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:

3 месяца — 13,5%;

6 месяцев — 13,1%;

1 год — 11,2%;

3 года — 8,8%.

При условии выплаты в конце срока:

3 месяца — 13,8%;

6 месяцев — 13,7%;

1 год — 12,5%;

3 года — 11%.

При открытии на сумму от 1,5 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: есть при выборе опции частичного снятия.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Свой Вклад от Россельхозбанка

© rshb.ru

Россельхозбанк позволяет открыть вклад как в рублях, так и в юанях сроком до четырёх лет. Можно выбрать возможность досрочного снятия и частичного пополнения. Для пенсионеров и новых вкладчиков предусмотрены повышенные ставки.

Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при выплате процентов каждый месяц:

3 месяца — 12,9%;

6 месяцев — 12,05%;

13 месяцев — 10,3%;

3 года — 7,2%.

При выплате в конце срока:

3 месяца — 13,1%;

6 месяцев — 12,4%;

13 месяцев — 10,9%;

3 года — 8%.

Ставка по вкладу в юанях с выплатой процентов в конце срока:

3 месяца — 2,5%;

6 месяцев — 3%;

13 месяцев — 3,5%;

3 года — 3%.

Минимальная сумма: 5 тысяч рублей или 500 юаней.

Срок: от 2 месяцев до 4 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Вклад «Доход» от Уралсиба

© uralsib.ru

Вклад предлагает ставки до 13% годовых в рублях и до 4,2% в юанях на сроки от одного месяца до трёх лет. Проценты можно получать ежемесячно или в конце срока. Для премиальных клиентов и клиентов с крупной суммой предусмотрены надбавки. Максимальная ставка для них — 13,3%.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по вкладу при выплате процентов каждый месяц:

6 месяцев — 12,14%;

1 год — 11,7%;

на 3 года — 8,7%.

При выплате в конце срока:

1 месяц — 12%;

6 месяцев — 12,7%;

1 год — 12,6%;

3 года — 10,1%.

При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.

Ставка в юанях:

6 месяцев — 2%;

1 год — 3,5%.

При открытии вклада на сумму 100 тысяч юаней и больше ставки могут отличаться.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 20 тысяч юаней.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Свой Вклад от Своего Банка

© svoi.ru

Ставки по вкладу от АО «Свой Банк» могут достигать 13,8% годовых. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены, зато проценты капитализируются каждый месяц. Вклад можно открыть на срок от трёх месяцев до трёх лет.

Валюта: рубль.

Ставка на:

3 месяца — 13,64%;

6 месяцев — 13,09%;

1 год — 9,57%;

3 года — 7,19%.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц.

Изучите условия перед открытием любого вклада: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.

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