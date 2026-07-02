Самые выгодные вклады в июле 2026 года
В июне Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку — до 14,25%. Из-за этого, по данным ЦБ, максимальные ставки по годовым вкладам опустились до 12,8%. Банковские депозиты приносят всё меньше доходности, но всё ещё остаются привлекательным инструментом для сбережений. Мы собрали 10 предложений, которые в июле 2026 года выглядят интересно. Это не топ, а подборка, поэтому место в списке не имеет значения.
СмартВклад от Т-Банка
Т-Банк позволяет открыть вклад в рублях или юанях на срок от одного месяца до двух лет. Без функции пополнения внесение денег на вклад доступно только в первые 30 дней после его открытия. Если выбрать функцию «Пополняемый вклад», то процентная ставка будет ниже, зато появится возможность вносить деньги в течение всего срока, кроме последних 30 дней.
Валюта: рубль и юань.
Ставка по рублёвому вкладу без пополнения:
- 1–2 месяца — 12%;
- 3 месяца — 12%;
- 6 месяцев — 11,5%;
- 1 год — 11,2%;
- 2 года — 10,5%.
Ставка по вкладу в юанях без пополнения:
- 3 месяца — 2%;
- 6 месяцев — 4%;
- 1 год — 5%;
- 2 года — 6%.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 5000 юаней.
Срок: от 1 месяца до 2 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Альфа-Вклад Максимальный
Альфа-Банк позволяет открыть вклад сроком от двух месяцев до трёх лет. Максимальная ставка по рублёвым вкладам составляет 13%. Поскольку проценты начисляются ежемесячно, есть капитализация. Для новых клиентов и пенсионеров предусмотрены специальные условия.
Валюта: рубль.
Базовая ставка по вкладу в рублях:
- 3 месяца — 12,86%;
- 6 месяцев — 11,90%;
- 1 год — 11,75%;
- 3 года — 7,11%.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
СберВклад от Сбербанка
Вклад в Сбере позволяет разместить деньги на срок до трёх лет под ставку до 13,5%. В зависимости от способа открытия, наличия подписки СберПрайм и других условий предусмотрены различные надбавки. Можно выбрать начисление процентов ежемесячно или в конце срока, а также подключить функцию пополнения.
Максимальная ставка доступна при условии получения зарплаты или пенсии на карту Сбера, покупки подписки СберПрайм, а также хранения на накопительных счетах банка более 100 тысяч рублей.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн:
- 3 месяца — 11,55%;
- 6 месяцев — 10,55%;
- 1 год — 7,85%;
- 3 года — 5,75%.
При условии выплаты в конце срока онлайн:
- 3 месяца — 11,8%;
- 6 месяцев — 10,9%;
- 1 год — 8,3%;
- 3 года — 6,3%.
При открытии на сумму от 500 тысяч рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Вклад «Копить» от Газпромбанка
Вклад «Копить» от Газпромбанка позволяет получить до 12,3% годовых на сумму от 15 тысяч рублей при открытии онлайн. Срок можно выбрать любой: от одного месяца до трёх лет. Новым и зарплатным клиентам, а также пенсионерам доступны более высокие ставки. Проценты выплачиваются в конце срока вклада.
Валюта: рубль.
Базовая ставка по вкладу в рублях при открытии онлайн:
- 3 месяца — 12,1%;
- 6 месяцев — 12,1%;
- 1 год — 12,3%;
- 3 года — 11,8%.
При открытии вклада в офисе банка ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 15 тысяч рублей при открытии онлайн и 300 тысяч рублей при открытии в офисе.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: в конце срока.
ВТБ-Вклад в рублях
ВТБ предлагает открыть вклад под ставку до 14% годовых в рублях. Для новых, зарплатных клиентов и пенсионеров предусмотрены надбавки. Начисление процентов возможно как ежемесячно, так и в конце срока. При открытии вклада онлайн или в банкомате доступны более выгодные условия.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн:
- 3 месяца — 11,8%;
- 6 месяцев — 11,5%;
- 1 год — 9,7%;
- 3 года — 8,4%.
При условии выплаты в конце срока онлайн:
- 3 месяца — 12%;
- 6 месяцев — 11,9%;
- 1 год — 10,3%;
- 3 года — 9,9%.
При открытии на сумму от 500 тысяч рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: есть.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
МТС Вклад плюс
МТС Банк даёт возможность разместить деньги на вкладе в трёх валютах: рублях, юанях и дирхамах. При открытии депозита можно выбрать опции пополнения, частичного снятия и капитализации процентов. Максимальная доступная ставка в рублях для всех клиентов с учётом капитализации — 13,5%. Максимальная ставка в иностранной валюте — 1,75%. Премиальные клиенты банка могут получить более выгодные ставки.
Валюта: рубль, юань, дирхам.
Ставка по вкладу в рублях:
- 3 месяца — 13,36%;
- 6 месяцев — 12,86%;
- 1 год — 11,66%;
- 3 года — 9,55%.
Ставка по вкладу в юанях:
- 3 месяца — 1,5%;
- 6 месяцев — 1,5%;
- 1 год — 1,49%.
Ставка по вкладу в дирхамах:
- 3 месяца — 1,5%;
- 6 месяцев — 1,75%.
Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей, юаней или дирхамов.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: для вклада в рублях — только в первые 3 дня с даты открытия, для валютных вкладов не предусмотрена.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Вклад от банка ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ предлагает различные варианты вкладов: с возможностью пополнения, частичного снятия или без дополнительных опций. Для новых клиентов, а также для клиентов с капиталом от 1,5 миллиона рублей предусмотрены надбавки.
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- 3 месяца — 13,5%;
- 6 месяцев — 13,1%;
- 1 год — 11,2%;
- 3 года — 8,8%.
При условии выплаты в конце срока:
- 3 месяца — 13,8%;
- 6 месяцев — 13,7%;
- 1 год — 12,5%;
- 3 года — 11%.
При открытии на сумму от 1,5 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: есть при выборе опции частичного снятия.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Свой Вклад от Россельхозбанка
Россельхозбанк позволяет открыть вклад как в рублях, так и в юанях сроком до четырёх лет. Можно выбрать возможность досрочного снятия и частичного пополнения. Для пенсионеров и новых вкладчиков предусмотрены повышенные ставки.
Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при выплате процентов каждый месяц:
- 3 месяца — 12,9%;
- 6 месяцев — 12,05%;
- 13 месяцев — 10,3%;
- 3 года — 7,2%.
При выплате в конце срока:
- 3 месяца — 13,1%;
- 6 месяцев — 12,4%;
- 13 месяцев — 10,9%;
- 3 года — 8%.
Ставка по вкладу в юанях с выплатой процентов в конце срока:
- 3 месяца — 2,5%;
- 6 месяцев — 3%;
- 13 месяцев — 3,5%;
- 3 года — 3%.
Минимальная сумма: 5 тысяч рублей или 500 юаней.
Срок: от 2 месяцев до 4 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Вклад «Доход» от Уралсиба
Вклад предлагает ставки до 13% годовых в рублях и до 4,2% в юанях на сроки от одного месяца до трёх лет. Проценты можно получать ежемесячно или в конце срока. Для премиальных клиентов и клиентов с крупной суммой предусмотрены надбавки. Максимальная ставка для них — 13,3%.
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу при выплате процентов каждый месяц:
- 6 месяцев — 12,14%;
- 1 год — 11,7%;
- на 3 года — 8,7%.
При выплате в конце срока:
- 1 месяц — 12%;
- 6 месяцев — 12,7%;
- 1 год — 12,6%;
- 3 года — 10,1%.
При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Ставка в юанях:
- 6 месяцев — 2%;
- 1 год — 3,5%.
При открытии вклада на сумму 100 тысяч юаней и больше ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 20 тысяч юаней.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Свой Вклад от Своего Банка
Ставки по вкладу от АО «Свой Банк» могут достигать 13,8% годовых. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены, зато проценты капитализируются каждый месяц. Вклад можно открыть на срок от трёх месяцев до трёх лет.
Валюта: рубль.
Ставка на:
- 3 месяца — 13,64%;
- 6 месяцев — 13,09%;
- 1 год — 9,57%;
- 3 года — 7,19%.
Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Изучите условия перед открытием любого вклада: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.
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