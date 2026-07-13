Названа средняя сумма онлайн‑вклада

Средний размер депозита, открытого дистанционно, по итогам II квартала 2026 года составил 744 тысячи рублей. Такие данные получили аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» на основе собственного индекса, который отслеживает активность пользователей при выборе и оформлении сберегательных продуктов. Пресс-релиз с результатами исследования есть в распоряжении «Рамблера».

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Спрос на дистанционные депозиты продолжает снижаться: за квартал число открытий упало на 13%, а по сравнению с I кварталом 2025 года — вдвое.

Клиенты меняют стратегию:

трёхмесячные вклады потеряли популярность — их доля с начала года снизилась с 38 до 28%;

выросла востребованность вкладов на 6 месяцев (30%) и 1 год (24%).

Клиенты всё чаще выбирают капитализацию процентов — доля таких депозитов достигла 45% (+27 п. п. ко II кварталу 2025 года). При этом средняя ставка по вкладам опустилась до 10,2% годовых — на 4,3 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число депозитов на одного клиента выросло до 1,52 — люди распределяют сбережения между вкладами на разные сроки.

Чаще всего сберегательные продукты во II квартале оформляли мужчины 41–45 лет. По числу открытых вкладов лидируют Москва и Санкт‑Петербург. Третье место заняла Самара, обогнав Нижний Новгород. В десятке также Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Уфа и Ростов‑на‑Дону.

Что выгоднее: оформить несколько небольших вкладов или один крупный

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