Вкладчикам рассказали, когда стоит поменять депозит

Многие открывают вклад и забывают о нём, рассчитывая на автоматическую пролонгацию. Но со временем банк может изменить условия, и после продления договора ставка окажется ниже той, которая была на старте. Рассказываем, как оценить условия своего вклада и не упустить возможность получать более высокий доход.

Проверьте условия своего вклада

Откройте мобильное приложение банка или личный кабинет на сайте и найдите раздел «Вклады» или «Мои продукты». Если вклад оформлялся в офисе, можно посмотреть условия в договоре.

Обратите внимание на четыре параметра:

процентную ставку;

дату окончания вклада;

предусмотрена ли автоматическая пролонгация;

что произойдёт при досрочном закрытии.

Важно. Если вклад уже автоматически продлился, процентная ставка могла измениться. Обычно банк пролонгирует депозит на условиях, которые действуют на дату продления, и они могут отличаться от первоначальных.

Сравните свои условия с предложениями других банков

Посмотрите, какие ставки сейчас предлагают другие банки. Сравнивать условия удобно с помощью финансовых агрегаторов: Банки.ру, Сравни.ру, Финуслуги. Обращайте внимание не только на ставку, но и на условия её получения.

Максимальный процент часто предлагают только при выполнении дополнительных требований.

Часто такими условиями выступают:

размещение «новых денег»;

открытие вклада онлайн;

подключение платной подписки;

оформление вклада на определённую сумму или срок.

Поэтому ориентироваться только на рекламную ставку не стоит — убедитесь, что действительно сможете открыть вклад на таких условиях.

Решите, стоит ли закрывать текущий вклад раньше срока

В большинстве случаев досрочное закрытие срочного вклада невыгодно. Обычно при этом банк пересчитывает проценты по ставке вклада до востребования — как правило, около 0,01% годовых. Из-за этого почти весь накопленный доход теряется.

Поэтому менять вклад до окончания срока обычно имеет смысл только в одном случае — если он уже автоматически продлился по более низкой ставке.

Пример:

Допустим, вы открыли вклад на 1 миллион рублей сроком на один год под 14% годовых. За первый год банк начислил 140 тысяч рублей, и на счёте оказалось 1,14 миллиона рублей.

Затем вклад автоматически продлился уже под 10% годовых. Если оставить деньги в этом банке, за следующий год доход составит 114 тысяч рублей.

Другой банк предлагает вклад под 12% годовых. Если перевести всю сумму, годовой доход достигнет 136,8 тысячи рублей. Разница составит 22,8 тысячи рублей.

Важно. При открытии вклада проверьте, что сумма средств на депозитах и начисленных процентов в одном банке не превысит 1,4 миллиона рублей — это лимит страхового возмещения Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

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