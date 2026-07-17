Вкладчикам рассказали, когда стоит поменять депозит

Как проверить, можно ли повысить доход по вкладу
Многие открывают вклад и забывают о нём, рассчитывая на автоматическую пролонгацию. Но со временем банк может изменить условия, и после продления договора ставка окажется ниже той, которая была на старте. Рассказываем, как оценить условия своего вклада и не упустить возможность получать более высокий доход.
Проверьте условия своего вклада
Откройте мобильное приложение банка или личный кабинет на сайте и найдите раздел «Вклады» или «Мои продукты». Если вклад оформлялся в офисе, можно посмотреть условия в договоре.
Обратите внимание на четыре параметра:
- процентную ставку;
- дату окончания вклада;
- предусмотрена ли автоматическая пролонгация;
- что произойдёт при досрочном закрытии.
Важно. Если вклад уже автоматически продлился, процентная ставка могла измениться. Обычно банк пролонгирует депозит на условиях, которые действуют на дату продления, и они могут отличаться от первоначальных.
Сравните свои условия с предложениями других банков
Посмотрите, какие ставки сейчас предлагают другие банки. Сравнивать условия удобно с помощью финансовых агрегаторов: Банки.ру, Сравни.ру, Финуслуги. Обращайте внимание не только на ставку, но и на условия её получения.
Максимальный процент часто предлагают только при выполнении дополнительных требований.
Часто такими условиями выступают:
- размещение «новых денег»;
- открытие вклада онлайн;
- подключение платной подписки;
- оформление вклада на определённую сумму или срок.
Поэтому ориентироваться только на рекламную ставку не стоит — убедитесь, что действительно сможете открыть вклад на таких условиях.
Решите, стоит ли закрывать текущий вклад раньше срока
В большинстве случаев досрочное закрытие срочного вклада невыгодно. Обычно при этом банк пересчитывает проценты по ставке вклада до востребования — как правило, около 0,01% годовых. Из-за этого почти весь накопленный доход теряется.
Поэтому менять вклад до окончания срока обычно имеет смысл только в одном случае — если он уже автоматически продлился по более низкой ставке.
Пример:
Допустим, вы открыли вклад на 1 миллион рублей сроком на один год под 14% годовых. За первый год банк начислил 140 тысяч рублей, и на счёте оказалось 1,14 миллиона рублей.
Затем вклад автоматически продлился уже под 10% годовых. Если оставить деньги в этом банке, за следующий год доход составит 114 тысяч рублей.
Другой банк предлагает вклад под 12% годовых. Если перевести всю сумму, годовой доход достигнет 136,8 тысячи рублей. Разница составит 22,8 тысячи рублей.
Важно. При открытии вклада проверьте, что сумма средств на депозитах и начисленных процентов в одном банке не превысит 1,4 миллиона рублей — это лимит страхового возмещения Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
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