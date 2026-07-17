Раскрыто, сколько денег россияне держат в банках

Средства россиян на банковских счетах и вкладах к концу июня достигли 68 триллионов рублей. Об этом говорится в обзоре Центробанка «О развитии банковского сектора РФ».

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Прирост составил 10,4% в годовом выражении. Однако по сравнению с маем 2026 года сумма выросла всего на 0,3%, или около 200 миллиардов рублей. В ЦБ слабую месячную динамику связывают с сезонными расходами на отпуска, а также с высоким спросом на наличные деньги. Только за первый месяц лета объём наличных в обращении вырос на 500 миллиардов рублей против 200 миллиардов рублей в июне 2025 года.

Объём банковских активов бизнеса при этом практически не изменился: после значительного майского роста на 2,9% в июне показатель снизился на 0,01%. По данным Банка России, общий объём средств российских компаний в банках к началу июля составлял 64,3 триллиона рублей.

Общая сумма средств клиентов в банках выросла до 132,4 триллиона рублей.

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