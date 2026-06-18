Как сэкономить на авиаперелетах: 10 способов

Хотите отправиться в долгожданную поездку, но цены на авиабилеты кусаются? Редакция «Рамблера» тоже любит путешествовать и экономить. Собрали для вас 10 вариантов, как выгодно покупать авиабилеты.

Невозвратный тариф

Один из самых простых способов сэкономить на перелёте — купить невозвратный билет без багажа. Это самый дешёвый тариф: по нему нельзя сдать билет обратно, а в самолет разрешается пронести только сумку, рюкзак или небольшой чемодан.

Стандартные требования к ручной клади — 55 × 40 × 20 см по длине, ширине и высоте соответственно и вес 5–10 кг. Параметры могут отличаться в зависимости от выбранной авиакомпании, уточнить их можно на сайте перевозчика.

Рассмотрим на примере:

Невозвратный авиабилет без багажа и выбора места по маршруту Москва — Санкт-Петербург продаётся за 4781 рубль. Стандартный билет с возможностью обмена или возврата билета стоит уже 6861 рубль. Разница составляет 2080 рублей.

© Сайт авиакомпании S7

Сложный маршрут

Перелеты с одной или несколькими пересадками почти всегда оказываются дешевле прямых рейсов, особенно при транзите через крупный авиахаб.

В России для «стыковок» чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Новосибирск. Для зарубежных поездок актуальны пересадки через Стамбул (Турция), Ереван (Армения), Тбилиси и Кутаиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Белград (Сербия) и Дубай (ОАЭ).

Пример:

Прямой билет из Москвы в Касабланку стоит 38 256 рублей. Перелёт по направлению на ту же дату с пересадкой в Стамбуле можно найти за 26 705 рублей. Разница: 11 551 рубль. Но при этом вы будете в дороге на 12 часов дольше.

© Aviasales

Обратите внимание. Билетные агрегаторы могут показывать не все сложные маршруты. Попробуйте поискать варианты самостоятельно, возможно, у вас получится составить более выгодный путь.

Гибкие даты

Цены на авиабилеты сильно зависят от спроса. В выходные, праздничные периоды, школьные каникулы и другие востребованные для путешествий даты цены значительно выше. Если вам не принципиальны даты поездки, выбирайте менее популярные рейсы – с вылетом в начале недели или в неудобное время.

Искать такие билеты удобно при помощи функции «Гибкие даты», которая есть на сайтах многих билетных агрегаторов и перевозчиков.

© Купибилет

Билеты туда-обратно

Иногда выгоднее купить билеты туда-обратно сразу, иногда — по отдельности. Оптимальный вариант зависит от конкретных обстоятельств.

Преимущества покупки билетов в обе стороны сразу

Гарантия цены: При покупке билетов туда и обратно сразу вы фиксируете цену за всю поездку. Обратный билет может подорожать к моменту, когда вы соберетесь его покупать отдельно.

При покупке билетов туда и обратно сразу вы фиксируете цену за всю поездку. Обратный билет может подорожать к моменту, когда вы соберетесь его покупать отдельно. Возможность более выгодных предложений: Иногда авиакомпании предлагают скидки на билеты туда и обратно, которые недоступны при покупке билетов отдельно.

Иногда авиакомпании предлагают скидки на билеты туда и обратно, которые недоступны при покупке билетов отдельно. Удобство: Это самый простой и быстрый вариант. Вы бронируете все сразу, и вам не нужно волноваться о поиске обратного билета позже.

Преимущества покупки билетов отдельно

Возможность найти более дешевые варианты: Поиск билетов отдельно позволяет сравнить цены разных авиакомпаний на каждом направлении. Так вы можете обнаружить более дешевые варианты, которых нет при поиске билетов сразу в обе стороны.

Поиск билетов отдельно позволяет сравнить цены разных авиакомпаний на каждом направлении. Так вы можете обнаружить более дешевые варианты, которых нет при поиске билетов сразу в обе стороны. Избегание ограничений: Иногда при покупке билетов сразу в обе стороны могут быть ограничения, например, на изменение дат или отмену рейса. Покупка билетов отдельно снижает эти риски.

Иногда при покупке билетов сразу в обе стороны могут быть ограничения, например, на изменение дат или отмену рейса. Покупка билетов отдельно снижает эти риски. Гибкость: В случае изменения планов покупка билетов по отдельности дает больше гибкости. Вы можете легко изменить даты вылета или прилета, или даже отменить один из билетов, не потеряв в деньгах (в зависимости от возвратности тарифа).

Подписка на цены

Некоторые сервисы предлагают функцию отслеживания изменения цен на авиаперелеты. Подписку на билеты по заданным критериям (направление, даты (± 1 день), количество пассажиров, пересадки, багаж) можно оформить на сайте Aviasales. Каждый раз, когда цена будет меняться, вам будет приходить уведомление на электронную почту или пуш на телефон.

© Aviasales

Также можно воспользоваться ботом для поиска дешевых авиабилетов от Т-Банка. В запросе можно указать направление, даты (± 1, 2 или 3 дня), количество пассажиров, наличие пересадок и багажа, а также выбрать желаемую стоимость билетов и время, в которое сервис может присылать уведомления. Когда подходящее предложение появится – бот сообщит вам.

© Т-Банк

Распродажи и акции

В межсезонье авиакомпании часто устраивают распродажи. Обычно скидка составляет 5–10%, но иногда бывают более выгодные акции.

Перевозчики редко объявляют о таких распродажах заранее, поэтому лучше подписаться на их социальные сети и следить за новостями.

Личный опыт редактора «Рамблер» Марины:

В 2024 году я купила авиабилеты Москва – Сочи – Москва на начало июня всего за 10 720 рублей. Компания «Победа» в феврале устраивала акцию со скидкой 20% по промокоду. Об этом я узнала благодаря каналу о путешествиях, на который подписана в одной из социальных сетей.

В апреле 2026 года я таким же образом купила билеты Москва – Анталия – Москва «Победой» на начало июня со скидкой 10% за 32 760 рублей.

© Рамблер

Программы лояльности авиакомпаний

Способ сэкономить на авиабилетах в долгосрочной перспективе.

Мили или баллы начисляются за каждый перелет. Некоторые сервисы предоставляют бонусы за покупки у партнеров.

Накопив достаточное количество миль / баллов / бонусов, вы можете использовать их для частичной или полной оплаты авиабилетов, апгрейда класса обслуживания, приоритетной регистрации на рейс, бесплатного выбора места или парковки, дополнительного багажа, доступа в бизнес-залы.

Обратите внимание. Выгода от участия в программах лояльности будет видна только при регулярных перелетах. Если долго не пользоваться бонусами – они сгорают.

Мобильные приложения

Многие авиакомпании и агрегаторы имеют собственные мобильные приложения, которые могут предлагать эксклюзивные предложения. Чаще всего цена будет такая же, как на веб-сайте перевозчика, но лучше перепроверить.

Предложения от банков и маркетплейсов

Банки и маркетплейсы со своими сервисами для путешествий могут предлагать выгодный кэшбэк за бронирование через их сервис.

Личный опыт редактора «Рамблер» Марины:

Я купила билеты Москва – Дубай – Москва в приложении Т-Банка за 38 918,33 рубля и получила кэшбэк 1945 рублей на карту.

© Т-Банк

За покупку авиабилетов через сервиз Ozon.Travel мне начислили 805 миль. Их можно потратить при покупке новых билетов или бронировании жилья.

© Ozon.Travel

Собственные сервисы для поиска и покупки билетов также есть у:

«Горящие» билеты

Билеты по сверхнизкой цене можно купить за несколько дней до вылета. Спрогнозировать появление «горящих билетов» невозможно. Выбор направлений и доступных мест на рейсах обычно ограничен. Такие билеты почти всегда невозвратные.

Такой вариант экономии на авиаперелетах подойдет тем, кто готов к неожиданному путешествию.

Коротко

Сэкономить на авиаперелетах можно за счет тарифа – откажитесь от багажа и возможности вернуть билет.

Перелеты с пересадками обычно обходятся дешевле прямых.

Путешествуйте в непопулярные даты, отслеживайте цены на билеты на соседние числа. Следить за изменениями можно самостоятельно или через подписку от сервисов по продаже билетов.

Следите за новостями в социальных сетях и на сайтах авиакомпаний, чтобы поймать распродажи и акции.

Станьте участником программы лояльности любимой авиакомпании и копите бонусные баллы.

Изучите программы кэшбэков и бонусов от банков, маркетплейсов и других сервисов.

Проверяйте «горящие» билеты по интересующим вас направлениям.

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