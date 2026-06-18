Как сэкономить на авиаперелетах: 10 способов

Как сэкономить на авиаперелётах: 10 способов
Хотите отправиться в долгожданную поездку, но цены на авиабилеты кусаются? Редакция «Рамблера» тоже любит путешествовать и экономить. Собрали для вас 10 вариантов, как выгодно покупать авиабилеты.
Невозвратный тариф
Один из самых простых способов сэкономить на перелёте — купить невозвратный билет без багажа. Это самый дешёвый тариф: по нему нельзя сдать билет обратно, а в самолет разрешается пронести только сумку, рюкзак или небольшой чемодан.
Стандартные требования к ручной клади — 55 × 40 × 20 см по длине, ширине и высоте соответственно и вес 5–10 кг. Параметры могут отличаться в зависимости от выбранной авиакомпании, уточнить их можно на сайте перевозчика.
Рассмотрим на примере:
Невозвратный авиабилет без багажа и выбора места по маршруту Москва — Санкт-Петербург продаётся за 4781 рубль. Стандартный билет с возможностью обмена или возврата билета стоит уже 6861 рубль. Разница составляет 2080 рублей.
Сложный маршрут
Перелеты с одной или несколькими пересадками почти всегда оказываются дешевле прямых рейсов, особенно при транзите через крупный авиахаб.
В России для «стыковок» чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Новосибирск. Для зарубежных поездок актуальны пересадки через Стамбул (Турция), Ереван (Армения), Тбилиси и Кутаиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Белград (Сербия) и Дубай (ОАЭ).
Пример:
Прямой билет из Москвы в Касабланку стоит 38 256 рублей. Перелёт по направлению на ту же дату с пересадкой в Стамбуле можно найти за 26 705 рублей. Разница: 11 551 рубль. Но при этом вы будете в дороге на 12 часов дольше.
Обратите внимание. Билетные агрегаторы могут показывать не все сложные маршруты. Попробуйте поискать варианты самостоятельно, возможно, у вас получится составить более выгодный путь.
Гибкие даты
Цены на авиабилеты сильно зависят от спроса. В выходные, праздничные периоды, школьные каникулы и другие востребованные для путешествий даты цены значительно выше. Если вам не принципиальны даты поездки, выбирайте менее популярные рейсы – с вылетом в начале недели или в неудобное время.
Искать такие билеты удобно при помощи функции «Гибкие даты», которая есть на сайтах многих билетных агрегаторов и перевозчиков.
Билеты туда-обратно
Иногда выгоднее купить билеты туда-обратно сразу, иногда — по отдельности. Оптимальный вариант зависит от конкретных обстоятельств.
Преимущества покупки билетов в обе стороны сразу
- Гарантия цены: При покупке билетов туда и обратно сразу вы фиксируете цену за всю поездку. Обратный билет может подорожать к моменту, когда вы соберетесь его покупать отдельно.
- Возможность более выгодных предложений: Иногда авиакомпании предлагают скидки на билеты туда и обратно, которые недоступны при покупке билетов отдельно.
- Удобство: Это самый простой и быстрый вариант. Вы бронируете все сразу, и вам не нужно волноваться о поиске обратного билета позже.
Преимущества покупки билетов отдельно
- Возможность найти более дешевые варианты: Поиск билетов отдельно позволяет сравнить цены разных авиакомпаний на каждом направлении. Так вы можете обнаружить более дешевые варианты, которых нет при поиске билетов сразу в обе стороны.
- Избегание ограничений: Иногда при покупке билетов сразу в обе стороны могут быть ограничения, например, на изменение дат или отмену рейса. Покупка билетов отдельно снижает эти риски.
- Гибкость: В случае изменения планов покупка билетов по отдельности дает больше гибкости. Вы можете легко изменить даты вылета или прилета, или даже отменить один из билетов, не потеряв в деньгах (в зависимости от возвратности тарифа).
Подписка на цены
Некоторые сервисы предлагают функцию отслеживания изменения цен на авиаперелеты. Подписку на билеты по заданным критериям (направление, даты (± 1 день), количество пассажиров, пересадки, багаж) можно оформить на сайте Aviasales. Каждый раз, когда цена будет меняться, вам будет приходить уведомление на электронную почту или пуш на телефон.
Также можно воспользоваться ботом для поиска дешевых авиабилетов от Т-Банка. В запросе можно указать направление, даты (± 1, 2 или 3 дня), количество пассажиров, наличие пересадок и багажа, а также выбрать желаемую стоимость билетов и время, в которое сервис может присылать уведомления. Когда подходящее предложение появится – бот сообщит вам.
Распродажи и акции
В межсезонье авиакомпании часто устраивают распродажи. Обычно скидка составляет 5–10%, но иногда бывают более выгодные акции.
Перевозчики редко объявляют о таких распродажах заранее, поэтому лучше подписаться на их социальные сети и следить за новостями.
Личный опыт редактора «Рамблер» Марины:
В 2024 году я купила авиабилеты Москва – Сочи – Москва на начало июня всего за 10 720 рублей. Компания «Победа» в феврале устраивала акцию со скидкой 20% по промокоду. Об этом я узнала благодаря каналу о путешествиях, на который подписана в одной из социальных сетей.
В апреле 2026 года я таким же образом купила билеты Москва – Анталия – Москва «Победой» на начало июня со скидкой 10% за 32 760 рублей.
Программы лояльности авиакомпаний
Способ сэкономить на авиабилетах в долгосрочной перспективе.
Мили или баллы начисляются за каждый перелет. Некоторые сервисы предоставляют бонусы за покупки у партнеров.
Накопив достаточное количество миль / баллов / бонусов, вы можете использовать их для частичной или полной оплаты авиабилетов, апгрейда класса обслуживания, приоритетной регистрации на рейс, бесплатного выбора места или парковки, дополнительного багажа, доступа в бизнес-залы.
Обратите внимание. Выгода от участия в программах лояльности будет видна только при регулярных перелетах. Если долго не пользоваться бонусами – они сгорают.
Мобильные приложения
Многие авиакомпании и агрегаторы имеют собственные мобильные приложения, которые могут предлагать эксклюзивные предложения. Чаще всего цена будет такая же, как на веб-сайте перевозчика, но лучше перепроверить.
Предложения от банков и маркетплейсов
Банки и маркетплейсы со своими сервисами для путешествий могут предлагать выгодный кэшбэк за бронирование через их сервис.
Личный опыт редактора «Рамблер» Марины:
Я купила билеты Москва – Дубай – Москва в приложении Т-Банка за 38 918,33 рубля и получила кэшбэк 1945 рублей на карту.
За покупку авиабилетов через сервиз Ozon.Travel мне начислили 805 миль. Их можно потратить при покупке новых билетов или бронировании жилья.
Собственные сервисы для поиска и покупки билетов также есть у:
«Горящие» билеты
Билеты по сверхнизкой цене можно купить за несколько дней до вылета. Спрогнозировать появление «горящих билетов» невозможно. Выбор направлений и доступных мест на рейсах обычно ограничен. Такие билеты почти всегда невозвратные.
Такой вариант экономии на авиаперелетах подойдет тем, кто готов к неожиданному путешествию.
Коротко
Сэкономить на авиаперелетах можно за счет тарифа – откажитесь от багажа и возможности вернуть билет.
Перелеты с пересадками обычно обходятся дешевле прямых.
Путешествуйте в непопулярные даты, отслеживайте цены на билеты на соседние числа. Следить за изменениями можно самостоятельно или через подписку от сервисов по продаже билетов.
Следите за новостями в социальных сетях и на сайтах авиакомпаний, чтобы поймать распродажи и акции.
Станьте участником программы лояльности любимой авиакомпании и копите бонусные баллы.
Изучите программы кэшбэков и бонусов от банков, маркетплейсов и других сервисов.
Проверяйте «горящие» билеты по интересующим вас направлениям.
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