Как выгодно отправить доставку в другой город

Нужно отправить подарок близкому человеку, живущему в другом городе, перевезти вещи на новую квартиру или доставить домой чемодан с перевесом после шопинга на отдыхе? В подобных ситуациях на помощь приходят курьерские службы. Мы сравнили условия популярных сервисов доставки от почты до пунктов самовывоза маркетплейсов и выяснили, как выгоднее сделать отправление.

Сколько стоит доставка

Цена отправления зависит от веса и габаритов груза, расстояния до пункта назначения, скорости доставки и дополнительных услуг, например страховки и упаковки. Чтобы честно сравнить тарифы и выяснить, какой сервис предлагает самые выгодные условия, мы считали цену доставки для одной и той же посылки:

из отделения в Москве в отделение в Санкт-Петербурге;

весом 12 килограммов;

габаритами 50 х 30 х 20;

без дополнительных услуг.

СДЭК

СДЭК готов доставить нашу посылку по стандартному тарифу из Москвы в Санкт-Петербург за 1500 рублей примерно за три дня.

Отправить посылку «Почтой России» с нашими параметрами по предварительному расчёту можно за 1159 рублей. Время доставки в пункт выдачи по базовому тарифу составляет два дня.

ПЭК

Транспортная компания ПЭК готова доставить посылку за 1024 рубля стандартным тарифом за четыре дня. Перевозчик автоматически включает в стоимость страховку за 78 рублей, отказаться от неё нельзя.

DPD

Онлайн-калькулятор транспортной компании DPD по самому дешёвому тарифу рассчитал стоимость отправки около 537 рублей. Срок доставки — один день без учёта дня приёма. Но на сайте есть предупреждение, что срок может вырасти на 1–2 дня.

КСЭ

Отправить нашу посылку через курьерский сервис КСЭ тарифом «эконом» можно за 825 рублей. Срок доставки составит от двух до четырёх дней.

Ozon

Оформить доставку посылки через пункты вывоза Ozon на начало октября 2025 года можно только через мобильное приложение маркетплейса. В верхнем меню нужно выбрать «Доставка посылок». Указать точные габариты своей посылки нельзя, необходимо выбрать один из предложенных.

Для нашей посылки подошёл размер XL с габаритами 57 х 45 х 21 и весом груза до 35 килограммов. Посылку доставят от пункта выдачи в Москве до пункта выдачи в Санкт-Петербурге за 585 рублей. Это займёт пять дней после отправки.

Яндекс Доставка

Рассчитать стоимость доставки нашей посылки через сайт Яндекс Доставки не получилось, поскольку сервис завис. Воспользовались калькулятором в мобильном приложении Яндекс Go в разделе «Доставка». Указать габариты посылки нельзя, нужно выбрать один из предложенных вариантов.

Нам подошёл размер XL с габаритами 60 х 40 х 45 и весом до 20 килограммов. Её можно отправить за 609 рублей. Посылка должна прийти в пункт выдачи через три дня после отправки.

Самый выгодный способ доставки

Мы собрали все данные в таблицу, чтобы было удобнее сравнить стоимость доставки и её сроки. Вот что получилось:

Можно сделать вывод, что самые выгодные условия по цене и скорости доставки предлагает транспортная компания DPD.

В топ-3 можно включить сервисы доставки маркетплейсов, однако у них есть свой минус — менее гибкие условия по габаритам посылки. Срок доставки у них более долгий, чем у транспортных компаний и курьерских служб.

Дороже всего обойдётся отправка посылки СДЭК и «Почтой России». Цены в 1,5–2 раза выше, чем у альтернативных сервисов доставки.

