Эксперты объяснили рекордный рост расходов россиян

В последний месяц 2025 года россияне потратили рекордную сумму — более 8,4 триллиона рублей, сообщает СберИндекс. Это наивысший показатель за все восемь лет наблюдений. Мы спросили экспертов, чем вызван подобный всплеск потребительского спроса и сохранят ли расходы россиян дальнейшую динамику роста.

В номинальном выражении расходы россиян в декабре 2025 года выросли на 10,8% по сравнению с декабрем 2024‑го. С учётом инфляции прирост составил 4,8%.

Как увеличились траты по категориям:

непродовольственные товары — на 9,3% номинально, на 6,2% с учётом инфляции;

продукты питания — на 9% номинально, на 3,2% в реальном выражении;

общепит — на 20,6% номинально, на 8,4% реально;

услуги — на 14,3% номинально, на 4,9% с поправкой на инфляцию.

Эксперты, опрошенные «Рамблером», сходятся во мнении, что основной причиной рекордного роста потребительских расходов стало ожидание россиянами дальнейшего роста цен.

С 1 января было запланировано и произошло увеличение налоговой нагрузки на компании, а также отмена ряда льгот для сектора малого бизнеса. В том числе был повышен НДС с 20 до 22%. Кроме того, был введён технологический сбор на импортную электронику, выросли тарифы на транспорте, акцизы на алкоголь и топливо. Это неизбежно перенеслось на потребительские цены. Елена Киселёва аналитик Института комплексных стратегических исследований

Помимо этого, на активизацию покупательского спроса в конце года повлияли предновогодние факторы, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к. э. н. Олег Абелев. Декабрь — месяц активных трат на подарки, на продукты для стола, для развлечения и отпуска.

Дополнительным фактором стало активное использование кредитных инструментов, что поддержало потребление в конце года. А также рост доходов отдельных групп населения, позволивший сохранить относительно высокий уровень расходов, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Можно ожидать дальнейший рост потребительских расходов на фоне поступательного снижения ставок по депозитам. Сберегательная модель населения постепенно изменится на потребительскую. Пётр Арронет Главный аналитик Инго Банка

Сдерживающим фактором для дальнейшего роста расходов россиян может стать охлаждение рынка труда, считает главный экономист Института экономики роста им П. А. Столыпина Борис Копейкин. С ним согласна и Киселёва. Она отмечает, что рост потребительских расходов может приостановиться, следуя за снижением темпов роста зарплат.

