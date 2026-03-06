Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта

В Международный женский день 8 Марта принято дарить цветы женщинам — супругам, подругам, матерям, дочерям, коллегам на работе и просто знакомым. Но праздник не должен становиться причиной финансовых проблем. Эксперты рассказали, как поздравить близких без ущерба для бюджета и сэкономить на покупке букетов.

Выбирайте правильные места покупки

Финансовый консультант и основатель Rodin.Capital Алексей Родин рекомендует обратить внимание на рынки и крупные торговые сети, где стоимость цветов зачастую на 15–20% ниже, чем в специализированных магазинах. По словам эксперта, экономия объясняется прямым сотрудничеством с поставщиками и крупными оптовыми закупками.

По данным «Российской газеты», в 2026 году накануне праздника на Рижском рынке один тюльпан в зависимости от сорта стоит от 80 до 120 рублей. Если поторговаться, можно купить цветок и по 60 рублей. Букет тюльпанов из 5 штук в онлайн каталогах «Пятерочки» и «Дикси» предлагают по 400 рублей или по 80 рублей за штуку. Стоимость трёх тюльпанов в сети цветочных магазинов СоюзЦветТорг (оптовая сеть) составляет 590 рублей или 197 рублей за штуку.

В круглосуточных цветочных магазинах и небольших павильонах возле метро цены обычно выше, потому что в стоимость заложены аренда, логистика и круглосуточная работа в праздничные дни, поясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Рассмотрите цветы в горшках

Цены на цветы в горшках перед праздником растут более низкими темпами, чем на срезанные цветы. Кроме того, такой подарок дольше радует получателя.

Сейчас тренд на первоцветы в земле: гиацинты, нарциссы и мускари. Они не требуют сложного ухода. Ещё один тренд — луковица амариллиса в воске. В 2026 году композиция с первоцветами обойдётся примерно в 3000 рублей, а амариллис — в 3800 рублей. Вероника Перетягина руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров маркетплейса цветов и подарков Flowwow

Покупайте цветы без оформления

Чтобы минимизировать расходы при покупке цветов, стоит отказаться от услуг флористов и декоративной упаковки, считает Вероника Перетягина. Она советует приобретать растения с необработанными стеблями. С ней соглашается Владимир Чернов, предлагая тем, кто хочет сэкономить, самостоятельно оформлять букеты.

В цветочных магазинах значительную часть стоимости составляет не сам цветок, а его оформление: упаковка, ленты, декоративные элементы. Если купить цветы без оформления и отдельно взять упаковочную бумагу или простую ленту, то итоговая цена букета может быть на 5–10% ниже. При этом внешний вид букета практически не пострадает. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Заказывайте цветы заранее

Специалисты рекомендуют планировать приобретение цветов: заказывать их за неделю или хотя бы за два дня до наступления праздника. Цена на цветы резко возрастает непосредственно перед Международным женским днём, причём чем ближе дата праздника, тем ощутимее рост стоимости.

Кроме того, ранняя покупка позволяет избежать повышения тарифов на доставку. Многие курьерские службы увеличивают оплату труда курьера вдвое в праздничные дни, тогда как предварительный заказ помогает зафиксировать расценки.

Вероника Перетягина обращает внимание на тот факт, что своевременный заказ влияет также на выбор ассортимента: многие виды цветов могут закончиться задолго до самого праздника. В пресс-службе сервиса Яндекс Еда «Рамблеру» подтвердили высокий спрос на доставку цветов именно в период праздников. Ежедневно число заявок на оформление доставок растёт практически в два раза начиная с 5 марта, достигая пика 8 марта, когда объём заказов превышает обычный уровень в десять и более раз.

Откажитесь от кредитов на цветы

По данным аналитического центра «Чек Индекс», опубликованным в «Известиях», средняя стоимость букета цветов в России составляет около 4 тысяч рублей, а в Москве — около 5 тысяч рублей. Тем, кто планирует произвести впечатление дорогостоящим букетом из 100 роз, стоит учитывать, что подобная композиция обойдётся в сумму от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Однако финансовый консультант Алексей Родин предупреждает: желание приятно удивить дорогого человека не должно приводить к займам.

Подарок стоит подбирать исходя из суммы, которая есть в свободном распоряжении и которая не повлияет на семейный бюджет. Поскольку праздник пройдёт, а обязательства и дыра в бюджете останутся. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

При нехватке незначительной суммы для приобретения подарка можно рассмотреть вариант использования кредитных карт с льготным периодом возврата средств. Такая мера позволит избежать начисления процентов и даже компенсировать часть затрат благодаря бонусам вроде кешбэка.

Совместные закупки позволят значительно сэкономить

Владимир Чернов рекомендует объединяться для покупки цветов с коллегами по работе, друзьями или родственниками. Он отмечает, что многие поставщики и цветочные базы дают заметную скидку при покупке сразу нескольких букетов. Например, при покупке сразу 10–15 букетов можно получить скидку в размере 10–30%.

Тогда каждый участник коллективной закупки потратит меньше, чем при покупке в розницу. Таким образом, продуманная организация процесса выбора и покупки позволяет уменьшить расходы на цветы в преддверии праздника на 20–40%, отметил Чернов.

