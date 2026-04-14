Названы города с самой дорогой арендой жилья

Стоимость аренды жилья в Москве за первый квартал 2026 года сократилась на 5,9%, но по-прежнему остаётся самой дорогой в России, составляя в среднем 59 тысяч рублей. Такие данные приводит аналитический центр «Домклик». В исследовании учитывались однокомнатные квартиры и студии эконом- и комфорт-класса площадью от 20 до 40 квадратных метров.

На втором месте по дороговизне аренды находится Санкт-Петербург — 39 тысяч рублей, на третьей позиции Владивосток — 38 тысяч рублей.

При этом столичные цены, как и ставки в большинстве других городов, продолжают снижаться. Из 20 крупных городов, участвовавших в исследовании, в 16 арендные ставки пошли вниз. Сильнее всего подешевело жильё в городах:

Волгоград — минус 20%, с 25 до 20 тысяч рублей;

— минус 20%, с 25 до 20 тысяч рублей; Нижний Новгород — минус 16,7%, с 30 до 27 тысяч рублей;

— минус 16,7%, с 30 до 27 тысяч рублей; Челябинск — минус 16%, с 25 до 21 тысяч рублей.

Большое снижение стоимости аренды также наблюдается в Красноярске и Новосибирске (на 14,8% и 14,3% соответственно). Арендные ставки снизились больше, чем на 10%: в Екатеринбурге (-12,9%), Краснодаре (-12%), Владивостоке (-11,6%) и Санкт-Петербурге (-10,6%).

Рост цен зафиксирован только в двух городах: в Ростове-на-Дону (+25%) и в Уфе (+2,2%). В Воронеже и Казани ставки остались на прежнем уровне.

За четвёртый квартал 2025 года медианная стоимость аренды в среднем по России снизилась на 3,7%, а за первый квартал 2026 года — уже на 8%.

Ключевая причина снижения стоимости аренды — растущая конкуренция среди арендодателей. Количество доступных квартир на рынке увеличилось на 28,1% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно выросло предложение в Уфе (+77,3%), Омске (+67,0%), Самаре (+48,4%), Тюмени (+45,3%) и Челябинске (+43,6%). В Москве прирост составил 16,6%, в Санкт-Петербурге — 7,2%.

