Стало известно, сколько стоит самое доступное жильё в Москве

В столице можно найти полноценную однокомнатную квартиру для комфортного проживания за 8,9 миллиона рублей. Именно столько стоит объект, вошедший в подборку самых доступных вариантов от сервиса Домклик.

За эту стоимость можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 38 кв. м, расположенную на 2-й Рейсовой улице. Дом 1979 года постройки. Жилая комната — 18 метров, кухня — 9. Есть балкон с видом на тихий двор и зелёный парк. Недавно сделан косметический ремонт — можно заезжать сразу. Во дворе оборудованы детская и спортивная площадки.

В других городах-миллионниках можно найти квартиры ещё дешевле:

. Однушка площадью 39,4 кв. м, третий этаж трёхэтажного кирпичного дома 2011 года. Казань — 3,69 миллиона рублей . Однокомнатная квартира площадью 30,8 кв. м. Четвёртый этаж пятиэтажного кирпичного дома 1985 года. Дом после капремонта.

. Однокомнатная квартира площадью 30,1 кв. м, второй этаж пятиэтажного дома 1959 года. Высота потолков 2,8 метра, есть балкон, окна во двор. Санкт-Петербург — 5,09 миллиона рублей. Однокомнатная площадью 31,8 кв. м в ЖК «Ленсоветовский». Восьмой этаж девятиэтажного дома 2012 года.

Домклик изучил предложения на рынке доступного жилья в 16 городах России с населением более миллиона человек. Эксперты отобрали самые бюджетные объекты, пригодные для комфортного проживания (без долей, студий, апартаментов, аварийного и подвального жилья).

