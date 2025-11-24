Как случайно не стать дропом: 5 простых правил безопасности

Не стоит думать, что дропами становятся только те, кто выбирает этот путь сознательно. Часто денежные переводы в интересах мошенников делают люди, которые даже не подозревают, чем на самом деле занимаются. Дропом может стать практически любой человек, согласившийся «просто перевести» деньги по чужой просьбе. В статье — правила безопасности, которые уберегут вас от участия в сомнительных финансовых операциях.

Никому не передавайте данные карт, счетов и паролей

Самый частый способ втянуть человека в незаконные схемы — попросить перевести деньги. Злоумышленники могут предложить вознаграждение за то, чтобы вы дали им номер своей карты, приняли перевод или переслали деньги кому-то.

Иногда это выглядит безобидно — например, кто-то якобы не может оплатить покупку из-за лимита и предлагает перевести средства на вашу карту, чтобы завершить платёж. Именно такие «услуги» превращают обычного гражданина в дроппера — посредника в цепочке вывода денег.

Даже если вы не знали о мошенничестве, банк может заблокировать ваш счёт, а правоохранительные органы — начать проверку ваших действий.

Стоить помнить, что банковские реквизиты, карты, счета и приложения предназначены только для личного использования. Если кто-то просит «помочь с транзакцией» — это почти всегда мошенники.

Проверяйте предложения о работе

Мошенники часто маскируют дропперство под легальные вакансии. Вам могут прийти предложения о работе оператором, личным помощником, менеджером по платежам или другим сотрудником, чьи обязанности связаны с проведением финансовых операций через личные счета. В таких объявлениях обычно обещают высокий доход при неполном рабочем дне и отсутствии специальных навыков.

Что нужно сделать

Относитесь к предложениям о лёгком заработке критически. Подозрения должны вызывать любые вакансии, где суть работы — проводить финансовые операции через свои счета. Изучите компанию: проверьте отзывы сотрудников, сайт, историю. Опасайтесь предложений о работе с переводами и обналичиванием. Помните: если обязанности неясны, а работодатель настаивает на срочности, это почти всегда мошенники.

Что должно насторожить:

Работа через мессенджеры без официального оформления.

Необходимость завести карту конкретного банка «для удобства отчётности».

Использование эвфемизмов: не «переводы», а «замыкание финансовых потоков», не «обналичка», а «оптимизация» и так далее.

Будьте осторожны с неожиданными переводами

Если на карту пришёл платёж от незнакомца, а затем вам написали или позвонили с просьбой вернуть деньги, но уже на другой счёт — это классическая схема. Чтобы убедить человека отправить деньги назад, мошенники нередко используют тактику социального давления: звонящий может плакать, говорить, что это последние деньги на операцию ребёнку, угрожать судом.

Что нужно сделать

Не возвращайте деньги самостоятельно, даже если собеседник кажется искренним. Попросите его обратиться в свой банк с заявлением о возврате. Если это действительно ошибка, банк отправителя свяжется с вашим банком, а он — с вами. После этого вы сможете вернуть деньги, не опасаясь стать соучастником преступления. Если перевод не отзывается в течение нескольких дней — это стопроцентное мошенничество.

Отказывайтесь от сотрудничества, даже если вас уже втянули

Если вы поняли, что по неосторожности стали участником преступной схемы, немедленно прекратите все контакты с мошенниками. Не поддавайтесь на угрозы и шантаж: по закону дропы, добровольно заявившие о себе и помогающие расследованию, освобождаются от ответственности. Чем раньше вы обратитесь в полицию, тем проще будет доказать свою непричастность.

За участие в схемах вас могут внести в базу данных о попытках мошеннических транзакций, которую ведёт ЦБ. Коммерческие банки обязаны передавать в неё информацию по закону «О национальной платёжной системе». Попадание в эту базу ведёт к ограничению операций по личному счёту человека. Оспорить решение о внесении в «список дропперов» Банка России можно через его интернет-приёмную. Для этого нужно написать сообщение в теме «Информационная безопасность».

Проверить, есть ли ваши данные в базе подозреваемых, можно через портал «Госуслуги». Для этого воспользуйтесь услугой «Получение информации о наличии сведений в базах данных». Информацию вы получите в течение дня.

Главное

Дропом можно стать случайно — достаточно согласиться «помочь с переводом» или дать незнакомцам использовать свой счёт. Не переводите и не получайте деньги от незнакомых людей, не передавайте никому карту, реквизиты счёта, доступ к приложению банка и коды из СМС, проверяйте работодателей и не соглашайтесь на сомнительные подработки.

Банки и правоохранительные органы активно отслеживают подозрительные операции: массовые переводы, внезапные поступления на счёт, обналичивание крупных сумм. Даже разовое участие в чужой схеме может обернуться блокировкой всех счетов и проблемами с кредитной историей, поэтому осторожность — лучшая защита. Если вы поняли, что стали звеном схемы, сразу обратитесь в полицию — добровольная явка и помощь в расследовании освобождают от наказания.

