Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.95
89.75
89.85
Прогноз
18.01 – 25.01
$
72.15
88.37
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12

Строительство «Северного потока-2» отложили 

Лера Букина 51 минуту назад
Операторр проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG принял решение отложить начало работ по достройке газопровода, сообщил представитель компании. Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на «Коммерсант».
Решение объяснили тем, что перед работами нужно произвести осмотр технического оснащения. При этом точные даты возобновления строительства в компании не были озвучены.

«У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб в пятницу, 15 января», — отметил представитель Nord Stream 2 AG.

Он подчеркнул, что на проверку технического оснащения потребуется несколько дней, по этой причине точно нельзя сказать, начнется прокладка труб до конца января или до начала февраля.
«Северный поток-2» достроят к июню
Ранее «Рамблер» сообщал, что Польша раскритиковала Германию из-за «Северного потока-2». Настаивая на строительстве газопровода, Германия нарушает энергетическую солидарность Европы, заявил заместитель министра государственных активов Польши Мацей Малецки.
Комментарии 71
Компании , Видео , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение