Строительство «Северного потока-2» отложили 

Операторр проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG принял решение отложить начало работ по достройке газопровода, сообщил представитель компании. Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на «Коммерсант».

Решение объяснили тем, что перед работами нужно произвести осмотр технического оснащения. При этом точные даты возобновления строительства в компании не были озвучены.

«У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб в пятницу, 15 января», — отметил представитель Nord Stream 2 AG.

Он подчеркнул, что на проверку технического оснащения потребуется несколько дней, по этой причине точно нельзя сказать, начнется прокладка труб до конца января или до начала февраля.