США заблокировали более $1,5 млрд на зарубежных счетах Вексельберга

Речь идет о счетах в американских и швейцарских банках. Бизнесмен заявил, что пользоваться данными средствами можно лишь с разрешения Минфина США , но ведомство не выдает его вне зависимости от целей запроса.

«Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать, хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе», — отметил Вексельберг.

Он также заявил, что под удар санкций попали не только заграничные проекты, но и российские. По словам Вексельберга, компания «Ренова» оказывала поддержку Большому и Мариинскому театрам, различным музейным проектам и благотворительным фондам, финансирование большинства которых пришлось прекратить после введения санкций.

Виктор Вексельберг и его группа компаний «Ренова» находятся в санкционном списке США уже более двух лет.