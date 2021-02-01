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Вексельберг рассказал о блокировке $1,5 млрд из-за санкций США 

Лера Букина 1 час назад
США заблокировали более $1,5 млрд на зарубежных счетах Вексельберга
Фото: РИА Новости
Более $1,5 млрд оказались заблокированными на зарубежных счетах российского бизнесмена и основателя группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга из-за введения персональных санкций правительством США. Об этом он рассказал в интервью Forbes Россия.
Речь идет о счетах в американских и швейцарских банках. Бизнесмен заявил, что пользоваться данными средствами можно лишь с разрешения Минфина США, но ведомство не выдает его вне зависимости от целей запроса.

«Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать, хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе», — отметил Вексельберг.

Он также заявил, что под удар санкций попали не только заграничные проекты, но и российские. По словам Вексельберга, компания «Ренова» оказывала поддержку Большому и Мариинскому театрам, различным музейным проектам и благотворительным фондам, финансирование большинства которых пришлось прекратить после введения санкций.
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Виктор Вексельберг и его группа компаний «Ренова» находятся в санкционном списке США уже более двух лет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что богатейшие россияне заработали $1,37 млрд в январе.
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Компании , Виктор Вексельберг , Казначейство США , Промсвязьбанк , Ренова , Forbes
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