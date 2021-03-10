Платежная система MoneyGram уйдет из России 

С 1 марта американская система трансграничных денежных переводов MoneyGram перестала напрямую оказывать услуги физическим лицам в России. Теперь выполнять денежные переводы из России в другие страны мира стало невозможно. Получать наличные средства, которые отправлены клиентами MoneyGram в Россию из других стран, теперь можно лишь в офисах «Золотой короны», заявил РБК источник на платежном рынке.

На этой неделе MoneyGram подаст заявление на отказ от регистрации в ЦБ и полностью прекратит самостоятельную работу на рынке, пишет «Коммерсант».

MoneyGram является единственной компанией, которая была внесена в реестр ЦБ РФ операторов иностранных платежных систем 24 апреля 2020 года, когда он был составлен впервые. По состоянию на 5 марта 2021 года MoneyGram не была исключена из реестра.

«С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков — партнеров (более чем 5 тысяч отделений) платежной системы «Золотая корона», — сказано на официальном сайте MoneyGram.

Если средства отправлены на банковский счет или электронный кошелек, то они будут зачислены автоматически, сообщили в MoneyGram.