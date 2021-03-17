«Газпром» отправит газ в Армению через Азербайджан 

Россия на протяжении примерно трех недель будут отправлять газ на территорию Армении через Азербайджан, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром экспорт».
Отмечается, что «Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 16 марта подписали краткосрочный контракт.
Ситуация обусловлена планово-предупредительными ремонтными работами на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье».
После того, как работы будут завершены, газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу России и Грузии, сказано в сообщении «Газпром экспорта».
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Газпром» резко увеличил поставки газа в Европу.