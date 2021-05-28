ЦБ отозвал лицензии у «Заубер Банка» и АКБ «ИРС»

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«Заубер Банк» занимал 227-ю строчку в банковской системе России по величине активов, АКБ «ИРС» – 317-ю.

Решение отозвать лицензию у АО «Заубер Банк» принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.

Кроме того, кредитная организация прибегала к нарушению требований законодательства в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, сообщает Банк России.

Банк также в существенных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска.

Решение отозвать лицензию у АО АКБ «ИРС» принято в связи с занижением величины необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также с завышением цены имущества для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Кроме того, банком нарушались федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка.

При низком качестве кредитного портфеля банк совершал операции, которые были направлены на искусственное поддержание величины капитала для обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Их клиенты получат 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).