Уйти, чтобы вернуться: какие западные бренды возобновляют работу в РФ

Ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. Около 700 сотрудников компании продолжат свою работу, сообщил ТАСС в среду источник, близкий к компании.

Ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. Около 700 сотрудников компании продолжат свою работу, сообщил ТАСС в среду источник, близкий к компании.

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По его словам, склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ретейлера в РФ, а заводы в случае их продажи оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам.

"IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины - так называемые синие коробки - до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что "сохранение корпоративной культуры и стандартов работы для IKEA" стало принципиальным решением при принятии сценария по приостановке работы в России.

"Заводы компания, конечно, продает ввиду давления из Швеции, но с тем опционом, что в дальнейшем эти заводы будут производить мебель и другую продукцию под их заказы по приемлемой стоимости. Стратегия такая: склады освободить, магазины оставить - но пока закрытыми. На некоторое время у компании есть деньги на зарплату сотрудникам, которыми она очень дорожит. IKEA также предложит им альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с перспективой вернуться в команду после открытия магазинов и складов", - сказал спикер.

ТАСС отправил запрос в пресс-службу IKEA с уточняющими вопросами о перспективах компании в России.

О ситуации

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.

3 марта IKEA объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. 15 июня стало известно, что компания планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать свои четыре фабрики в России. Товары IKEA со складов компании чуть больше месяца распродавались онлайн.

Магазин шведского бренда H&M Home снова открылся в столичном торговом центре «Авиапарк». Об этом сообщили в пресс-службе универмага во вторник, 23 августа.

H&M Home возобновил работу наряду с другими магазинами сети, где представлены одежда, обувь и аксессуары. Однако продукцию можно приобрести только в физических точках продажи, купить онлайн нельзя.

При этом весь сток будет продаваться по полной цене, отмечается в сообщении.

Магазины должны были открыться еще 1 августа. Однако этого не произошло из-за сбоев в программном обеспечении, и H&M возобновил работу в торговом центре «Метрополис» 2 августа.

После открытия у входа образовалась очередь из более 200 человек — покупателей запускали внутрь по 5–20 человек каждые семь минут. В среднем люди тратили на ожидание от 40 до 60 минут. При этом товаров в магазине оказалось достаточно для всех желающих, люди выходили с большим количеством покупок.

Вскоре жители Москвы стали продавать свои места в очередях на вход в магазины H&M.

Испанский ювелирный бренд Tous вернулся на российский рынок. Об этом сообщают «Известия».

Семь магазинов испанского ювелирного бренда Tous в Москве и Санкт-Петербурге вновь открыли свои двери для покупателей. В компании заявили, что в течение августа все бутики сети планируют возобновить работу.

В марте Tous объявил о решении приостановить свою деятельность в России, сославшись на «текущие обстоятельства» и «оперативную сложность», с которой столкнулся бренд.

Более 20 международных брендов в России сменили названия на российские, подсчитало РИА «Новости».

«Некоторые просто сменили написание своего бренда с латиницы на кириллицу, как это сделал L'Occitane, став л'Окситаном. Другие же оставили в названии лишь первые буквы или слоги прежнего имени. Например, бренд одежды Reserved теперь просто RE, товары Cropp можно найти под вывеской CR, а продукцию Sinsay под брендом «Син». Магазин джинсов Levi's вместе с тем стал JNS», — указано в сообщении.

Кроме того, некоторые бренды немного изменили название, оставив ключевые слова в названиях — например, сеть отелей The Ritz-Carlton стала назваться The Carlton Moscow.

Также есть бренды, которые сменили названия радикально: самый яркий пример — McDonald's, ставший сетью «Вкусно и точка». Некоторые бренды сменили название так, чтобы вызывать ассоциации с предыдущим названием — производитель молочной продукции Valio поменял название на Viola.

Американская компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok вновь возобновит работу в России. Соответствующая информация появилась в приложении бренда, скриншот которого публикует News.ru.

Известно, что участникам программы лояльности начали приходить письма, в которых клиентов просят передать данные российскому подразделению турецкого холдинга FLO Retailing. Указанный ретейлер приобрел Reebok в мае — компании досталось более 100 точек продаж марки.

Reebok объявил о приостановке розничных продаж в России с 13 марта. В марте бренд Reebok, принадлежавший Adidas, был продан американской Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что турецкий холдинг FLO Retailing начнет продавать продукцию своих брендов на маркетплейсах Wildberries и Ozon. По словам представителя Wildberries, в продаже появятся более двухсот брендов спортивной и повседневной обуви. Среди них: Garamond, Miss F, Lumberjack и другие.

Магазины американского производителя обуви Crocs, ранее приостановившие работу, вновь заработали в Москве. Уже открытыми точками в столичных «Афимолле» и «Метрополисе» будет управлять новый оператор.

По данным газеты «Коммерсантъ», этот оператор — открытая весной компания «Клэр». Ее основным владельцем является француз Эрик Пети. Он хорошо известен в российском ретейле и ресторанном бизнесе. В 2000-е годы работал на руководящих должностях в «Бразерс и компания», которая развивала в России сеть Sbarro. С 2014 года возглавляет российское представительство финской одежды Reima, которое прекратило работу в России в марте. В 2008–2014 годах Пети был гендиректором «Крокс Си-Ай-Эс». Еще 15% компании «Клэр» принадлежит совладельцу RT-Group Евгению Трегубенко.

Подобная схема позволяет Crocs возобновить поставки оригинальной продукции в Россию, отмечает эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская:

— Что касается розницы, она достаточно распространенная на сегодняшний день, и те бренды, которые заинтересованы в присутствии на российском рынке, заинтересованы в том, чтобы остаться на нем, соответственно используют различные варианты для этого. Франчайзинг — один из таких вариантов. По сути, это отличное оправдание для бренда, почему он остается на рынке. То есть компания убирает собственное присутствие креативных магазинов на рынке, и остаются работать через партнеров-франчайзи. Это наиболее такая без рисковая в плане репутации схема для брендов.

— В обновленных магазинах будут продавать оригинальные кроксы или все-таки здесь время покажет?

— Если речь идет о торговле под фирменным знаком, то однозначно речь идет про оригинальную продукцию. В конкретном случае с Crocs я думаю, что риски минимальные, потому что бренд официально решил остаться на российском рынке, пусть через своих представителей, через своих партнеров, но даже в таком случае весь контрафакт, либо неоригинальная продукция достаточно жестко контролируется со стороны головной компании.

Передача бизнеса топ-менеджменту — второй по популярности способ ухода из России для иностранных компаний, говорится в исследовании Oks Labs, на которое ссылается «Коммерсантъ» в своей публикации. На конец июля из свыше 50 закрытых сделок менеджмент выступал покупателем примерно в 30% случаев. Например, так с российскими магазинами поступил французский парфюмерный бренд «Локситан». Что касается других популярных обувных марок, то сегодня стало известно, что Reebok возвращается под новым названием Flo. Российское подразделение компании в мае выкупил турецкий холдинг FLO Retailing. Недавно участники программы лояльности Reebok получили письма с запросом на передачу данных компании из Турции.

Возвращение ушедших из РФ зарубежных торговых марок является неизбежным процессом, поскольку российский рынок — это огромный экономический плацдарм для бизнеса. Так прокомментировал новость о возобновлении продаж в РФ американского производителя обуви Crocs председатель московского отделения Ассоциации молодых предпринимателей России Илья Тимошин.

По его словам, среди покинувших отечественный рынок компаний есть три категории:

— Первые — это те, кто покидают наш рынок навсегда, и власти РФ их предупреждают, что обратного пути назад не будет. Яркий пример — история с «Макдоналдсом». Им даже при большом желании не позволят открыть под прежним брендом свои рестораны в России. Вторая категория компаний, которые якобы уходят, но хранят надежду, что не навсегда, — это фирмы, передавшие свое управление бизнесом российским коллегам. Весь этот процесс проходит под жестким контролем компетентных органов нашей страны.

В третью категорию компаний, которые ушли, но непременно вернутся, эксперт включил все знаменитые массмаркеты, топливные гиганты, магазины техники и авто:

— Эти бренды покинули РФ с целью показать свою политическую позицию властям своей страны. Но они прекрасно осознают, что их возвращение случится непременно, так как российский рынок является огромным экономическим плацдармом для бизнеса.