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14 минут назад

«Вкусно – и точка» регистрирует несколько вариантов логотипа для доставки

Елена Прошина

В пресс-службе компании «Вкусно – и точка» рассказали, что сеть ресторанов быстрого питания регистрирует варианты логотипа для своей будущей доставки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вкусно – и точка» регистрирует несколько вариантов логотипа для доставки
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Регистрируем несколько вариантов логотипа для различных вариантов использования. Доставку, как и обещали, до конца года запустим», – написали в пресс-службе.

Отметим, что ранее владелец компании Александр Говор заявил, что в ближайшее время доставка еды из заведения не появится.

«Ножками придут в заведение, купят что хотят, сядут на красивые стульчики, за красивые столики, и все», – сказал он.

Он также добавил, что компании это «пока не надо», поскольку хватает других забот.

Во «Вкусно — и точка» ответили на вопрос о доставке еды

Ранее представители сети «Вкусно – и точка» рассказали, какие позиции в меню ресторана подорожают.

Компании,Александр Говор,
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