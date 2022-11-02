«Вкусно – и точка» регистрирует несколько вариантов логотипа для доставки

В пресс-службе компании «Вкусно – и точка» рассказали, что сеть ресторанов быстрого питания регистрирует варианты логотипа для своей будущей доставки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

«Регистрируем несколько вариантов логотипа для различных вариантов использования. Доставку, как и обещали, до конца года запустим», – написали в пресс-службе.

Отметим, что ранее владелец компании Александр Говор заявил, что в ближайшее время доставка еды из заведения не появится.

«Ножками придут в заведение, купят что хотят, сядут на красивые стульчики, за красивые столики, и все», – сказал он.

Он также добавил, что компании это «пока не надо», поскольку хватает других забот.