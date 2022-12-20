Американская компания Exxon Mobile вслед за Shell отказывается фрахтовать танкеры, перевозившие российскую нефть после вступления в силу европейского эмбарго на импорт подобного сырья морским путем. При этом решение Exxon также распространяется на судна физических лиц, связанных с Россией, сообщает агентство Bloomberg.

«По требованию крупнейшей нефтяной компании США, с 5 декабря судовладельцы должны будут предоставлять для аренды суда, которые ранее не перевозили нефть, добытую в России или поступившую от лиц, имеющих к РФ какое-либо отношение. В противном случае Exxon оставляет за собой право расторгнуть договор», — говорится в материале.

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Британский концерн также придерживается данного подхода к перевозке нефти морским путем. Компания отдает предпочтение тем танкерам, которые не перевозили российское сырье в трех последних рейсах, уточняется в статье.

«Подобный подход усиливает давление на владельцев судов, принуждая выбирать между обслуживанием российских и нероссийских интересов», — отмечается в заметке.

В то же время Exxon не распространяет данную установку на нефть из Казахстана, которая транспортируется по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), связывающий центральноазиатскую страну с морским портом в районе Новороссийска. Но для этого продавец не должен быть связан с Россией и предоставить сертификат о казахстанском происхождении сырья, заключил Bloomberg.

10 декабря РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Турции сообщило, что Анкара настаивает на предоставлении документов о страховке судов с нефтью перед входом в проливы Босфор и Дарданеллы. Турецкая сторона также подчеркнула «важность безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в Босфоре», который проходит через Стамбул.

Некоторые владельцы танкеров стали отказываться от перевозки российской марки нефти ESPO из Дальневосточных портов после вступления в силу ценового потолка на нефть из России от G7 и стран ЕС, пишет Bloomberg.

Агентство увидело признаки того, что судовладельцы опасаются загружать нефть марки ESPO, поставляемую по трубопроводу «Дальний Восток — Тихий Океан», в порту Козьмино, проанализировав данные по отслеживанию танкеров. Bloomberg связывает это с тем, что стоимости нефти ESPO превышает цену в 60 долларов за баррель, установленную в рамках ценового потолка западных стран.

Ограничения вступили в силу 5 декабря и за первые 10 дней в порту Козьмино на танкеры было загружено в два раза меньше нефти, чем за аналогичный период месяцем ранее: 4,4 миллиона баррелей против 8,8 миллиона баррелей. При этом с основной экспортной маркой российской нефти Urals таких проблем не наблюдается, что может быть связано с тем, что она продается по цене ниже 60 долларов за баррель.

По данным Bloomberg, уже как минимум два крупных судовладельца — китайская China Cosco Shipping Corp и греческая Avin International — отказались от перевозок российской нефти ESPO после 5 декабря. На их место могут прийти небольшие компании, но, если сложности со страховкой и оплатой доставки будут нарастать, велики риски дальнейшего снижения экспорта нефти с Дальнего Востока.

В таком случае российским компаниям придется прибегать к услугам теневого флота, который перевозит нефть из подсанкционных стран, таких как Иран и Венесуэла. В то же время источники, связанные с торговлей российской нефтью, указывают, что пока рано делать выводы о том, являются ли последние данные о падение отгрузок ESPO «чем-то систематическим», и последуют ли за этим какие-либо серьезные последствия.

Москва рассматривает дополнительные предложения, как ответить на введение недружественными странами потолка цен на российскую нефть, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть некие наработки, которые уложены на бумагу. Но есть также дополнительные предложения, которые сейчас рассматриваются и обсуждаются", - сказал представитель Кремля, говоря на тему ответа Москвы на введение предельной цены на российскую нефть.

По его словам, процесс выработки ответных мер практически закончен.

"Нет задачи, что называется, выпускать на-гора. Есть задача все-таки выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Эта работа сейчас продолжается, но она близка к завершению", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Страны G7 ввели с 5 декабря потолок цен на российскую нефть, параллельно с этой мерой вступило в силу эмбарго на поставку нефти РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, западные страны запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня.

Поставки российской нефти в Индию ведутся в соответствии с требованиями потолка цен на нефть, введенными странами G7, Евросоюзом, Австралией и Норвегией. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

После вступления санкций в силу российские компании стали подтверждать продажу нефти зарубежным компаниям по цене ниже установленной предельной стоимости в 60 долларов за баррель. Газета обнаружила как минимум семь танкеров, исполняющих такие контракты. Застрахованные западными компаниями суда направляются в Индию и загружены в общей сложности примерно пятью миллионами баррелей нефти. Подтверждение от западных страховщиков газете предоставил оператор одного из перевозящих российскую нефть судов Ruby Phoenix — сингапурская компания Essential. Ее представитель заявил, что имеет документ от контрагентов о том, что грузы соответствуют нормам, регулирующим потолок цен.

Согласно новым ограничениям, транспортирующие российскую нефть суда могут получить доступ к западным услугам, только если подтвердят, что топливо было закуплено ниже установленного ценового потолка. Издание отмечает, что на прошлой неделе два танкера внесли ряд изменений в страховку, что позволило им продолжать участвовать в торговле.

Газета также обратила внимание, что аналогичных контрактов, подтверждающих легальность поставки российской нефти с учетом санкций, может быть больше. По данным издания, в перевозке российской нефти задействованы еще как минимум три имеющих западную страховку танкера, на борту которых в совокупности находятся 1,6 миллиона баррелей нефти. Однако достаточных доказательств, что в данных контрактах учитывается предельная цена, газета предоставить пока не может.

Россия неоднократно заявляла, что примет ответные меры на введенный потолок цен, однако пока официального решения принято не было. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что соответствующий указ опубликуют в ближайшее время. Предположительно, упоминание в контрактах потолка как ценового условия должно препятствовать продаже нефти, однако любой запрет на сделку может отменить правительство.

Накануне стало известно, что Индия приобретает российскую нефть марки Urals по цене значительно ниже потолка цен, так что с учетом транспортировки, страховки и пошлин в некоторых случаях доход поставщиков оказывается ниже себестоимости. Об этом свидетельствует снижение средней стоимости Urals к эталонной марке Brent в декабре на 12-15 долларов по сравнению c зафиксированными скидками в 5-8 долларов в октябре и 10-11 долларов в ноябре.

Росморпорт объявил о создании рядом с портом Усть-Луга на южном берегу Финского залива специального участка для перевалки нефти с судна на судно. Таким образом Россия пытается найти временное решение проблемы нехватки танкеров ледового класса, которые нужны в том числе для экспорта нефти, пишет Bloomberg.

Ранее через балтийские порты российская нефть поставлялась в Европу небольшими партиями по 30 тысяч тонн. Но после вступления в силу европейского эмбарго на морской импорт российской нефти для поставщиков стало выгодно загружать нефть на Балтике на большие суда для отправки их на дальние расстояния.

По словам руководителя отдела исследований E.A. Gibson Shipbrokers Ричарда Мэтьюза, ледовая кампания, когда доступ в порты имеют лишь суда ледового класса, в Усть-Луге обычно объявляется позже, чем в другом балтийском порту на севере Финского залива — Приморске. Поэтому танкеры, вмещающие большие объемы нефти, однако не относящиеся к ледовым, не могут зайти в порт Приморска, и направляются в Усть-Лугу, где на специальном участке в море на них будут перегружать нефть с судов ледового класса. Таким образом, ледовым танкерам не придется везти нефть до конечного пункта назначения к покупателю, что несколько упростит ситуацию с нехваткой судов такого класса.

Тем не менее расстояние между Приморском и Усть-Лугой небольшое, поэтому после объявления ледовой кампании в первом вскоре она будет объявлена и во втором. Это значит, что до ее завершения в Усть-Лугу также больше не смогут входить танкеры, не оборудованные для прохождения льдов. В этих условиях напряжение на рынке из-за нехватки ледокольных судов будет нарастать.

Ранее аналитики Vortexa прогнозировали, что нехватка танкеров ледового класса для перевозки нефти из российских балтийских портов станет одной из самых больших трудностей для организации ее доставки в страны азиатского региона.

Российский флот танкеров сможет перевозить в Азию порядка 80% текущих объемов морского экспорта нефти из России. Такую оценку озвучил в беседе с ТАСС ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"По нашей оценке, российского флота танкеров хватит, чтобы обеспечить экспорт нефти в Азию по морю примерно на 80% от текущих объемов", — полагает эксперт.

Аналитик также отметил, что две трети танкерной российской нефти в США, Великобританию и страны ЕС, сократившимся с мая на 2,2 млн баррелей в сутки, по подсчетам Международного энергетического агентства, были перенаправлены в Индию, Китай и Турцию.