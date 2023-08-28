Первое место в рейтинге самых богатых женщин РФ по версии журнала Forbes второй раз заняла владелец Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее капитал оценивается в 7 миллиардов долларов.

Ранее единственной женщиной-миллиардером в стране была Елена Батурина, чей доход составляет 1,3 миллиарда долларов. Издание отметило, что на фоне санкционного давления российские миллиардеры начали снижать свои доли в активах и передавать их родственникам или наемным управляющим.

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Так, ректор Санкт-Петербургского горного университета и акционер производителя минеральных удобрений "Фосагро" Владимир Литвиненко сократил долю в компании до 0,39%. Он передал пакет акций 20,6% своей жене Татьяне Литвиненко, которая в этом рейтинге заняла второе место. Ее капитал теперь оценивается в 2,8 миллиарда долларов.

Предприниматель Алексей Мордашов передал контрольный пакет золотодобывающей компании Nordgold матери свои детей Марине Мордашовой. Благодаря этому женщина заняла четвертое место в рейтинге богатейших женщин РФ с состоянием в 1,85 милларда долларов. Она также должна была получить пакет акций немецкого туристического оператора TUI, однако власти Германии заблокировали эту сделку.

В 2023 году основатель компании "Новатэк" Леонид Михельсон предоставил дочери Виктории свою долю в компании "Оптима". Журнал оценил капитал девушки в 1,2 миллиарда долларов, поставив ее на седьмое место. Компании "Оптима" принадлежало 2,3% акций "Новатэка". Вместе с этим на ее балансе находятся 100% ООО "ГЭС-2" – юридического лица Дома культуры "ГЭС-2" в Москве.

В рейтинге также появились две новые участницы – сестры Мария и Татьяна Филевы, которые расположились на 19-м и 20-м местах соответственно. Оценка их капитала составляет по 400 миллионов долларов. Женщины являются акционерами авиационного холдинга S7. Им принадлежит половина акций компании, а другая половина находится у их отца Владислава Филева.

По оценке Forbes, 16 из 20 участниц рейтинга стали обладательницами своих активов благодаря наследованию: в ходе развода или благодаря участию в семейном бизнесе. Список богатейших женщин по версии журнала:

новость от 10 июля

Forbes опубликовал рейтинг 50 богатейших россиян по полученным дивидендам за 2022 год, его возглавил основной акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, чей дивидендный доход оценивается в 155,7 млрд рублей.

В Forbes напомнили, что в декабре 2022 года "Лукойл"объявил о выплате дивидендов сразу за 2021 год и 9 месяцев 2022 года общей суммой в 549 млрд рублей. Вторым в рейтинге стал президент и совладелец "Норильского никеля"Владимир Потанин, чей дивидендный доход от активов "Норникеля", по оценкам издания, составил 149 млрд рублей. На третьей позиции оказался основатель XTX Markets Александр Герко. Дивидендный доход основателя трейдинговой компании оценивается в 141 млрд рублей.

На четвертом и пятом месте расположились совладельцы "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Они получили дивидендный доход в размере 104,1 млрд рублей и 82,9 млрд рублей. соответственно. И "Новатэк",и "Сибур" начисляли дивиденды в 2022 году, отметили в Forbes.

В первую десятку также вошли Андрей Гурьев и его семья (81 млрд рублей), Алишер Усманов (64,7 млрд рублей), Леонид Федун (51,2 млрд рублей), Юрий Антипов и его семья (43,2 млрд рублей), а также Андрей Скоч и его семья (39,9 млрд рублей)

Как отмечает Forbes, многие крупные компании не выплачивали дивиденды в 2022 году, поэтому в рейтинге появились 23 новых участника. Среди них оказались три основателя "Спортмастера" - Владимир Фартушняк, Николай Фартушняк и Александр Михальский. В рейтинг также попали владелец "ИКС холдинга" Антон Черепенников, а также основатели группы Mercury Леонид Струнин и Леонид Фридлянд.

Основной акционер НЛМК Владимир Лисин и основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов - лидеры рейтинга Forbes богатейших россиян по дивидендному доходу за 2019-2021 годы - в текущий список не попали. НЛКМ и "Северсталь" не выплачивали дивиденды за 2022 год, отметило издание.

новость от 1 августа

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $32 млрд с начала этого года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, больше всех среди россиян с начала года заработал основатель "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние увеличилось на $5,9 млрд, до $21,3 млрд. Следом за Алекперовым по показателям общей прибыли за этот год идет председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, он стал богаче на $4,98 млрд, суммарно владея $24,8 млрд.

Самым богатым россиянином остается президент "Норникеля" Владимир Потанин, он увеличил свой капитал на $1,23 млрд и в общей сложности в настоящее время располагает $29,8 млрд. Итоговая стоимость наличных активов россиян, которая в этом году составила $309,3 млрд, основана на оценке стоимости дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры.

Вместе с тем наибольшие убытки понес член Совета Федерации от Республики Дагестан и бизнесмен Сулейман Керимов, его состояние уменьшилось на $525 млн, свидетельствуют данные Bloomberg. Кроме него, убытки также понесли Роман Абрамович (потерял $308 млн, общее состояние $7,51 млрд) и Вячеслав Кантор (потерял $243 млн, общее состояние $6,12 млрд).

Информационное агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

новость от 24 июля

Основатель компании Tesla и владелец Twitter Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Информация об этом приводится на сайте издания.

По его данным, состояние Маска выросло на $4,2 млрд и к настоящему моменту оценивается в $240,7 млрд.

На второе место спустился президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, его состояние оценивается в $234,6 млрд.

новость от 15 августа

Актриса Марго Робби за роль Барби в одноименном фильме Греты Гервиг заработает примерно $50 миллионов благодаря рекордным кассовым сборам. Кто из голливудских актрис получает самые большие гонорары?

Самые богатые голливудские актрисы

Марго Робби получит около $50 миллионов за роль Барби. Сумма складывается из гонорара за съемки в ленте и процента с кассовых сборов, которые уже перешли отметку в $1 млрд. Артистка также принимала участие в продюсировании проекта через собственную компанию LuckyChap Entertainment. Создатели ленты уже приступили к работе над второй частью. Такой шаг объясняется рекордными сборами фильма.

По данным Variety, 18-летняя Милли Бобби Браун получила за роль в картине «Энола Холмс — 2» $10 миллионов. Она стала первой актрисой в возрасте 20 лет, заработавшей такую сумму за один проект. В картине она исполнила роль сестры Шерлока Холмса, которая взялась за свое первое дело и разгадала тайну исчезновения девушки. Первая часть фильма вышла на стриминговой платформе Netflix в 2020 году. Гонорар Эмили Блант за работу в картине «Оппенгеймер» составил $4 миллиона, а за роль в фильме «Тихое место» студии Paramount она получила $13 миллионов.

В 2023 году Forbes назвал Риз Уизерспун самой богатой актрисой. По информации издания, ее состояние достигло $440 миллионов. Звезда заработала $20 миллионов за 10 сезонов сериала «Утреннее шоу», а также приумножила капитал на $35 миллионов за счет веб-сайта Women in the World. Кроме того, Уизерспун основала продюсерскую компанию Hello Sunshine в 2016 году и по-прежнему владеет 18% акций.

Героиня сериала «Американская семейка» София Вергара шесть лет подряд значится в списке наиболее высокооплачиваемых телеактрис. Около четверти дохода знаменитость получила благодаря съемкам в «Американской семейке», однако свой вклад внесли и рекламные контракты с Head & Shoulders, Pepsi и CoverGirl, а также продажи парфюма под брендом Sofia Vergara.

Самые богатые российские актрисы

Светлана Ходченкова может получать 1 миллион рублей за съемочный день, пишет KP.RU. Основной доход звезды — это кинематограф. Она снимается как в отечественных, так и в голливудских проектах. Помимо этого, артистка принимает участие в рекламе — ее можно было увидеть в проектах L`Oreal Paris, парфюмерии Avon, чая «Ахмад» и «Евросети».

По данным того же издания, Кристина Асмус получила гонорар в размере 450 тысяч рублей за проект «Входя в дом, оглянись», также знаменитости много денег приносит блогерство — реклама в ее аккаунте стоит порядка 200 тысяч рублей.

Екатерина Климова и Мария Порошина, как сообщала RG.RU, могут зарабатывать за съемочный день 200 тысяч рублей. На 50 тысяч меньше зарабатывают Агата Муцениеце и Мирослава Карпович. При этом Климова жаловалась, что ее расходы превышают доходы.