Самые богатые голливудские актрисы

В 2023 году Forbes назвал Риз Уизерспун самой богатой актрисой. По информации издания, ее состояние достигло $440 миллионов. Звезда заработала $20 миллионов за 10 сезонов сериала «Утреннее шоу», а также приумножила капитал на $35 миллионов за счет веб-сайта Women in the World. Кроме того, Уизерспун основала продюсерскую компанию Hello Sunshine в 2016 году и по-прежнему владеет 18% акций.