Эксперт обозначил расхождения Москвы и Анкары по газовому хабу в Турции
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером высказался о перспективах газового хаба в Турции, а также обозначил существующие расхождения Москвы и Анкары касательно проекта.
Ранее Reuters сообщил о трудностях в переговорах России и Турции по газовому хабу. По данным источников агентства, реализацию проекта задержали из-за споров по поводу контроля над ним. Вместе с тем министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил ТАСС, что отсрочки в переговорах с Россией по данному вопросу нет. По его словам, перерыв в переговорах по строительству хаба был обусловлен землетрясением и президентскими выборами в стране, однако сейчас Минэнерго и другие профильные ведомства получили указание продолжать работу по этой теме.
Россия и Турция по-разному смотрят на перспективы газового хаба и на те выгоды, которые может получить каждая из сторон при реализации проекта, отметил эксперт.
Турция предполагала, что ее выгода будет заключаться в том, что Россия, в частности "Газпром", будет поставлять трубопроводный газ в страну, там продавать его турецким трейдерам по льготной цене, а дальше они уже будут перепродавать газ европейским компаниям. И, по всей видимости, Анкара рассчитывает, что соответствующие условия будут закреплены на долгосрочной перспективе. То есть рассчитывает, что будут подписаны долгосрочные договоры с турецкими компаниями, по которым они приобретают газ по формуле "европейский спотовый рынок минус пара процентов", чтобы у них цена всегда была ниже, чем та, по которой газ покупают европейцы. При этом "Газпром" не хочет гарантировать кому-либо маржу при операциях с его газом.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Российская позиция заключается в том, чтобы Турция создала площадку для торговли газом, отметил собеседник.
"Мы не должны давать Турции гарантированно зарабатывать. Если они этого хотят - пусть пробуют, но действуя на равных с другими участниками. Мы ожидаем от Турции именно предоставления площадки для торговли, чтобы была организована биржевая торговля газом с отгрузкой в Турции. Но иметь возможность прийти на эту площадку и приобретать газ по справедливой цене, которая складывается за счет биржевых торгов, за счет баланса спроса и предложения, должен иметь любой покупатель", — отметил Юшков.
Планировалась, что на газовом хабе в Турции, помимо российского газа, в обезличенном формате также будет торговаться газ из Ирана, Азербайджана и сжиженный природный газ (СПГ), отметил спикер.
"Это позволило бы европейскому бизнесу приобретать преимущественно российский газ без давления политиков, недовольных их сотрудничеством с РФ. Но сомнения остаются. Придут ли туда европейские компании, будут ли они там что-то приобретать? Пока они не проявляли явной заинтересованности. Поэтому у России тоже есть сомнения. Допустим, мы сейчас договоримся с Турцией о том, что будем продавать каким-то трейдерам газ дешевле, а европейцы при этом не придут. Тогда турки будут покупать наш газ дешевле и оставлять себе? Тут возникнет конкуренция между действующими контрактами на поставку для нужд самой Турции и этими обязательствами, которые ждет Анкара от Москвы по льготным ценам при поставках трейдерам", — заявил специалист.
Газовый хаб в Турции в определенной степени уже действует, добавил вместе с тем аналитик.
"Сейчас, например, часть газа, доставляемого по "Турецкому потоку", у "Газпрома" приобретают греческие, турецкие и даже сербские трейдеры, а затем перепродают его Болгарии. Так происходит, потому что в 2022 году Болгария отказалась от контрактов с "Газпромом", не захотев переходить на рублевые расчеты. Софию убеждали, что все остальные страны поступят так же, но этого не произошло. И теперь болгары покупают российский газ через посредников, через трейдеров. И когда ранее говорили о турецком хабе, то по сути речь шла именно о том, что туда будет доставляться российский газ, там продаваться, а дальше начнет расходиться по Европе. Вот и сейчас он продается различным игрокам, которые перепродают его Болгарии. Так что перепродажи есть, хотя и в минимальных объемах", — сказал Юшков, отметив при этом, что Анкара еще не запустила полноценную биржевую торговлю газом.
Эксперт подчеркнул, что на нынешнем этапе у Турции нет необходимости создавать дополнительную инфрастуктуру в рамках проекта газового хаба.
"Когда говорится о создании газового хаба, нужно понимать, что пока Турции ничего не нужно строить - никаких зданий, никаких газовых хранилищ или газопроводов. Турция должна просто определить правила игры. Нужно хотя бы продавать излишки того газа, который сейчас поступает по "Турецкому потоку"", — заключил аналитик.
Накануне экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой предупредил об опасности для РФ стать спонсором Турции.