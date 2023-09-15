Эксперт обозначил расхождения Москвы и Анкары по газовому хабу в Турции

"Сейчас, например, часть газа, доставляемого по "Турецкому потоку", у "Газпрома" приобретают греческие, турецкие и даже сербские трейдеры, а затем перепродают его Болгарии. Так происходит, потому что в 2022 году Болгария отказалась от контрактов с "Газпромом", не захотев переходить на рублевые расчеты. Софию убеждали, что все остальные страны поступят так же, но этого не произошло. И теперь болгары покупают российский газ через посредников, через трейдеров. И когда ранее говорили о турецком хабе, то по сути речь шла именно о том, что туда будет доставляться российский газ, там продаваться, а дальше начнет расходиться по Европе. Вот и сейчас он продается различным игрокам, которые перепродают его Болгарии. Так что перепродажи есть, хотя и в минимальных объемах", — сказал Юшков, отметив при этом, что Анкара еще не запустила полноценную биржевую торговлю газом.