Эта история возникла не вчера – она возникла пару месяцев назад, когда американцы ввели те самые вторичные санкции. После этого [президент РФ Владимир] Путин проводил переговоры с [председателем КНР] Си Цзиньпином – главы государств общались именно на эту тему и достигли определенных договоренностей. И я не думаю, что китайские банки могут противоречить достигнутым на этой встрече договоренностям. Соответственно, я бы не стал говорить тут о каком-то «предательстве» или «ударе в спину» [со стороны банков КНР], полагаю, тут можно говорить о реализации неких механизмов, о которых договорились главы государств.

Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России