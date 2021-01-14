Росстат расширил число товаров и услуг, которые оцениваются при расчете инфляции. Так, в обновленный список были включены подписки на онлайн— и видео-сервисы, каршеринг, значительно расширено количество наблюдаемых лекарств, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подчеркивается, что в 2021 году Росстат будет каждый месяц отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 32 позиции больше, чем в 2020 году. Там же отметили, что это первое крупное обновление списка за последние годы.

Отмечается, что в 2020 году в ежемесячно велся мониторинг цен больше чем на сорок препаратов, в 2021 году — уже на 53. Среди них есть препараты, которыми лечат коронавирус: Азитромицин, Цефтриаксон, Осельтамивир (Номидес), Апиксабан (Эликвис), витамин Д3.

Под наблюдение попадут цены на санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы. Также будет вестись мониторинг цен на ряд медицинских услуг, например, гастроскопию, диагностику на МРТ или КТ.

Также расширен список экскурсионных программ и туров, как по России, так и за ее пределами — в Турцию и ОАЭ.

Исключен из списка ежемесячного наблюдения ряд товаров, которые перестали пользоваться спросом у потребителей: шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели и ковры.