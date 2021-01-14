Пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен сообщил, что Дания получила расписание планов строительства газопровода «Северный поток-2». Начало работ запланировано на 15 января, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на «Интерфакс».

Отмечается, что расписание было получено на прошлой неделе от компании Nord Stream 2 AG. Как заявил представитель ведомства, работы по прокладке трубы будут продолжены по ранее оговоренным условиям.

Напомним, что ранее датское национальное агентство по мореплаванию сообщило, что с 15 января трубоукладочное судно «Фортуна» может приступить укладке труб «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании.